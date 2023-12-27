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    Sosyal medyadan şehitlere hakaret etti! Ayvalık’ta yakalandı

    Sosyal medyada şehitlere hakaret eden, terör örgütü PKK’yı ise öven paylaşımlar yapan şahıs Balıkesir Ayvalık’ta yakalandı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, sosyal medya hesapları üzerinden şehitlere hakaret eden, PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici paylaşımlar yapan bir kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile kıskıvrak yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

    Sosyal medyadan şehitlere hakaret etti! Ayvalık’ta yakalandı

    Sosyal medya platformunda devlet büyüklerine ve devlet kurumlarına karşı işlenen suçlar kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldı.

    Sosyal medyadan şehitlere hakaret etti! Ayvalık’ta yakalandı

    Terör örgütü PKK mensupları tarafından, sosyal medya üzerinden şehitlere yönelik olarak hakaret içerikli, terör örgütünü övücü ve destekleyici mahiyette paylaşımların yapıldığı tespit edildi.

    Bahse konu paylaşımlar ile örgütün deşifre ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; X (Twitter) sosyal medya platformu üzerinden, şehitlere ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli paylaşımlar yapan bir kişi Ayvalık ilçesinde yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Sosyal medyadan şehitlere hakaret etti! Ayvalık’ta yakalandı
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