Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizlili şehidin ailesine taziye telefonu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki hain terör saldırısında şehit düşen Denizlili Uzman Çavuş Mehmet Serinkan’ın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Görüşme sırasında şehidin engelli kız kardeşine de telefon uzatıldı. Genç kızın Erdoğan’ın sesini duyunca mutlu olduğu anlar kameraya yansıdı.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen kahramanlarını dün son yolculuğuna uğurladı.

    O askerlerden biri olan 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan'ın cenazesi, memleketi Denizli'nin Tavas ilçesinde toprağa verildi.

    Törene askeri üniformayla katılan Çilem Serinkan, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna dakikalarca sarılırken, alana tekerlekli sandalyeyle getirilen şehidin 23 yaşındaki engeli kardeşi Büşra Serinkan da ağabeyinin fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Şehit askere son görevlerini yapan eşi ve kardeşinin yaşadıkları acı görenlerin içini sızlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizlili şehidin ailesine taziye telefonu

    ERDOĞAN ACILARINI PAYLAŞTI

    Şehidi sonsuzluğa uğurlayan binlerce kişiden birisi olan AK Parti Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, törenin ardından şehit ailesini Tavas’a bağlı Yorga Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret etti. Aileye taziyelerini ileten Zeybekci, baba Ali Serinkan’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

    Baba Ali ve anne Rabia Serikan başta olmak üzere tüm aileye başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradan tüm kardeşlerimizin özellikle temennileri, bizi cennetinde kavuşturmasıdır. Rabbim yar ve yardımcınız olsun” diyerek, ailenin acısını paylaştı. Taziye dilekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden baba Ali Serinkan da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duasına “Amin” diyerek karışık verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizlili şehidin ailesine taziye telefonu

    ERDOĞAN'IN SESİNİ DUYUNCA MUTLU OLDU

    Babayla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin sesini duymak isteyen şehidin kız kardeşi Büşra’nın da isteğini geri çevirmedi. Zeybekci’nin yardımıyla Erdoğan ile görüşen Büşra, “Sayın Cumhurbaşkanım ben sizin hayranınızım, ben sizi çok seviyorum” derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise genç kıza, “Allah razı olsun. Sevenlerin çok olsun inşallah. İnşallah Ankara’da veya Denizli’de görüşme fırsatını buluruz” şeklinde karşılık verdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanŞehitDenizli
    Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Denizlili şehidin ailesine taziye telefonu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'nin şahlanışına set çekemeyecekler - GündemErdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'nin şahlanışına set çekemeyeceklerJapon deprem uzmanı Gemlik depremine dikkat çekip Marmara'yı uyardı - GündemJapon deprem uzmanı Gemlik depremine dikkat çekip Marmara'yı uyardıŞehit babası oğluyla son görüşmesini anlattı: İzne gelmek istiyordu, temelli geldi - GündemŞehit babası oğluyla son görüşmesini anlattı: İzne gelmek istiyordu, temelli geldiFatih Altaylı için adliyeye 'suç duyurusu' akını! - GündemFatih Altaylı için adliyeye 'suç duyurusu' akını!Şehit İsmail Yazıcı'nın son sözleri yürek yaktı - GündemŞehit İsmail Yazıcı'nın son sözleri yürek yaktıSosyal medyadan şehitlere hakaret eden şahıs Ayvalık’ta yakalandı - GündemSosyal medyadan şehitlere hakaret eden şahıs Ayvalık’ta yakalandıIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 59 terörist etkisiz hale getirildi - GündemIrak ve Suriye'nin kuzeyinde 59 terörist etkisiz hale getirildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...