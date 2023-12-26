Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Şehit Teğmen Günay’ın memleketinde dikkat çeken pankart! Siz DEM’lenirken biz Şehit verdik

    Şehit Piyade Teğmen Ramazan Günay’ın memleketinde köy sakinlerinin astığı pankart çok konuşuldu.

    Şehit Teğmen Günay’ın memleketinde dikkat çeken pankart! Siz DEM’lenirken biz Şehit verdik
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay’ın naaşı Şırnak'ta yapılan törenin ardından dün gece hava yoluyla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

    Şehit Günay'ın memleketi olan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy cadde ve sokaklarda birlikte evler Türk bayrakları ile donatıldı.

    Şehit Günay için köy meydanında tören alanı hazırlandı, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

    Şehit Teğmen Günay’ın memleketinde dikkat çeken pankart! Siz DEM’lenirken biz Şehit verdik

    “SİZ DEM’lenirken biz Şehit verdik”

    Şehidin cenazesinin defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart dikkat çekti.

    Şehit Günay’ın baba ocağında köy sakinleribir eve astığı pankartla tepkilerini gösterdi.

    Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan ’Siz DEM’lenirken biz Şehit verdik’ yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı.

    Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞehitPankart
    Haberler > Gündem > Şehit Teğmen Günay’ın memleketinde dikkat çeken pankart! Siz DEM’lenirken biz Şehit verdik
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ankara Emniyet'ten şüpheli paket tatbikatı - GündemAnkara Emniyet'ten şüpheli paket tatbikatıİstanbul polisine tahsis edilen lüks araçlar göreve başladı! - Gündemİstanbul polisine tahsis edilen lüks araçlar göreve başladı!Şanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırı - GündemŞanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırıEge Denizi'nde deprem - GündemEge Denizi'nde depremMEB'den Esat Oktay Yıldıran ismine izin çıkmadı - GündemMEB'den Esat Oktay Yıldıran ismine izin çıkmadıCan Ataklı'nın 'Sen kimsin' sorusuna şehit babası cevap verdi - GündemCan Ataklı'nın 'Sen kimsin' sorusuna şehit babası cevap verdiSomali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava: İstenen ceza şaşırttı! - GündemSomali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava: İstenen ceza şaşırttı!
    Sonraki Haber Yükleniyor...