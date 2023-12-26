Şehit Teğmen Günay’ın memleketinde dikkat çeken pankart! Siz DEM’lenirken biz Şehit verdik

26 Aralık 2023 15:42 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 16:16

Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay’ın naaşı Şırnak'ta yapılan törenin ardından dün gece hava yoluyla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Şehit Günay'ın memleketi olan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy cadde ve sokaklarda birlikte evler Türk bayrakları ile donatıldı.

Şehit Günay için köy meydanında tören alanı hazırlandı, kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

“SİZ DEM’lenirken biz Şehit verdik”

Şehidin cenazesinin defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart dikkat çekti.

Şehit Günay’ın baba ocağında köy sakinleribir eve astığı pankartla tepkilerini gösterdi.

Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan ’Siz DEM’lenirken biz Şehit verdik’ yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı.