Özgür Özel’in gönderdiği çelenk Gümüşhane’de de parçalandı! Şehit cenazesinde gerginlik

26 Aralık 2023 14:01 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 15:18

Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında 22 Aralık tarihinde sızma girişimi yapan terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen temas neticesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

“EVLADIMIZI GÖREMEDEN GİTTİN”

Cenazesi dün askeri uçakla Hakkari’den Trabzon’a buradan da karayolu ile baba ocağı Şiran ilçesine getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için bugün ilçe merkezindeki pazar yerinde cenaze namazı kılındı. Müftü Hüseyin Gün’ün kıldırdığı cenaze namazı öncesinde şehit eşi Seda Yazıcı eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı. Gözyaşları içerisinde ağıtlar yakan acılı eş “Evladımızı göremeden gittin. Niye bizi bırakıp gittin?” diyerek ağıtlar yaktı.

Babası 2005 yılında vefat eden ve 10 kardeşi olan şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutu başında gelinini teskin etmeye çalışırken, cenaze namazına Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, milletvekilleri Celalettin Köse, Musa Küçük, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ile ilçe halkı katıldı. Pazar yerinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Telme köyüne gönderildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN GÖNDERDİĞİ ÇELENK KIRILIP PARÇALANDI

Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cenazeye gönderdiği çelenk cami avlusunda bir kişi tarafından kırılıp parçalandı.

MERAL AKŞENER'İN GÖNDERDİĞİ ÇELENK DE YERLERE FIRLATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cenaze törenine gönderdiği çelenk de kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı.

GAZİANTEP’TE DE ÇELENK KRİZİ YAŞANMIŞTI

Gaziantep’te Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem’in cenaze töreninde, naaşın mezarlığa gelişinin beklendiği sırada bir kişi çelenkler arasında bulunan Özel’in çelengini parçalayıp tören alanı dışına atılmıştı.