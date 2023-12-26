Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Özgür Özel’in gönderdiği çelenk Gümüşhane’de de parçalandı! Şehit cenazesinde gerginlik

    Memleketi Gümüşhane’de son yolculuğuna uğurlanan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın cenazesinde çelenk krizi yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gönderdiği çelenk cenaze törenine katılan bir kişi tarafından kırılıp parçalandı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyon sırasında 22 Aralık tarihinde sızma girişimi yapan terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen temas neticesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı memleketi Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

    “EVLADIMIZI GÖREMEDEN GİTTİN”

    Cenazesi dün askeri uçakla Hakkari’den Trabzon’a buradan da karayolu ile baba ocağı Şiran ilçesine getirilen şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı için bugün ilçe merkezindeki pazar yerinde cenaze namazı kılındı. Müftü Hüseyin Gün’ün kıldırdığı cenaze namazı öncesinde şehit eşi Seda Yazıcı eşinin tabutuna sarılarak vedalaştı. Gözyaşları içerisinde ağıtlar yakan acılı eş “Evladımızı göremeden gittin. Niye bizi bırakıp gittin?” diyerek ağıtlar yaktı.

    Babası 2005 yılında vefat eden ve 10 kardeşi olan şehidin annesi Miyase Yazıcı da oğlunun tabutu başında gelinini teskin etmeye çalışırken, cenaze namazına Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, milletvekilleri Celalettin Köse, Musa Küçük, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ile ilçe halkı katıldı. Pazar yerinde kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Telme köyüne gönderildi.

    Özgür Özel’in gönderdiği çelenk Gümüşhane’de de parçalandı! Şehit cenazesinde gerginlik

    ÖZGÜR ÖZEL’İN GÖNDERDİĞİ ÇELENK KIRILIP PARÇALANDI

    Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı’nın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in cenazeye gönderdiği çelenk cami avlusunda bir kişi tarafından kırılıp parçalandı.

     

    MERAL AKŞENER'İN GÖNDERDİĞİ ÇELENK DE YERLERE FIRLATILDI

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cenaze törenine gönderdiği çelenk de kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalandı. 

    Özgür Özel’in gönderdiği çelenk Gümüşhane’de de parçalandı! Şehit cenazesinde gerginlik

    Özgür Özel’in gönderdiği çelenk Gümüşhane’de de parçalandı! Şehit cenazesinde gerginlik

     

    GAZİANTEP’TE DE ÇELENK KRİZİ YAŞANMIŞTI

    Gaziantep’te Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem’in cenaze töreninde, naaşın mezarlığa gelişinin beklendiği sırada bir kişi çelenkler arasında bulunan Özel’in çelengini parçalayıp tören alanı dışına atılmıştı.

    Düzenleyen: Ümit Karadağ - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Özgür Özel’in gönderdiği çelenk Gümüşhane’de de parçalandı! Şehit cenazesinde gerginlik
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Ankara Emniyet'ten şüpheli paket tatbikatı - GündemAnkara Emniyet'ten şüpheli paket tatbikatıŞanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırı - GündemŞanlıurfa'da şehit mezarına çirkin saldırıEge Denizi'nde deprem - GündemEge Denizi'nde depremMEB'den Esat Oktay Yıldıran ismine izin çıkmadı - GündemMEB'den Esat Oktay Yıldıran ismine izin çıkmadıCan Ataklı'nın 'Sen kimsin' sorusuna şehit babası cevap verdi - GündemCan Ataklı'nın 'Sen kimsin' sorusuna şehit babası cevap verdiSomali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava: İstenen ceza şaşırttı! - GündemSomali Cumhurbaşkanı'nın oğluna dava: İstenen ceza şaşırttı!Kaçarken camda asılı kalan şahıs hakkında korkunç detaylar - GündemKaçarken camda asılı kalan şahıs hakkında korkunç detaylar
    Sonraki Haber Yükleniyor...