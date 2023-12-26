26 Aralık 2023 02:47 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 02:48

Özgür Özel “Olaydan önce hem koruma ekibimize hem Manisa’da partimize hatta civar illerden defalarca ‘bir provokasyon, saldırı olacak hatta bu cenazeye katılmayı yeniden değerlendirin’ denildi. Gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim. Oraya gittiğim ilk andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Şimdi isim isim hepsi tespit ediliyor” dedi. CHP lideri Özel, yaşananlara provokasyonun sebep olduğunu ve bunun Manisalılardan, kendi isteğiyle şehit cenazesine gelenlerden kaynaklanmadığını iddia etti. Özel, şöyle devam etti: Uçağa binmeden önce, uçaktan indikten sonra şehit ailesi arayarak yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle samimiyetini, yakınlığını bildiklerini, oradaki saygısızlığın şehitlerine yapıldığını ve Enes’in hatırasına saygısızlık olduğunu defaatle söylediler. Hatta şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen aile büyükleri kanalıyla özür dilemeye kalktı.

CHP lideri, Erdoğan’ın şehit cenazesinde protesto edilen Özel’e “Güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu?” sözlerine de cevap verdi. Özel “Biz gençlik kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız, marifet mi?” diye cevapladı.

Öte yandan bu tartışmalar sürerken dün de Elâzığ’da CHP ve İyi Parti’nin şehit cenazesine gönderdiği çelenkler yere atıldı.