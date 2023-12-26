Ersan Şen’den şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Bunun ortası yok, artık ders al!

26 Aralık 2023 10:19 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 11:43

Güvenlik güçlerinin sınıra kilit vurma düşüncesiyle 2019’dan beri onlarca başaralı operasyon yürüttüğü Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinden 22 ve 23 Aralık’ta iki ayrı acı haber geldi. Eli kanlı terör örgütü PKK’nın, yoğun sisli havayı fırsat bilerek askeri üslerine sızma girişimi ve sonrasında yaşanan çatışmada 12 asker şehit düştü.

Tüm Türkiye'yi yaralayan saldırının yankıları sürerken şehit düşen askerler önceki memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi. Bir kısmı da bugün defnedilecek.

Öte yandan önceki gün şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak’ın Manisa'da düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit yakınları tarafından protesto edildi.

Törendeki bir grup, CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu dönem Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’ya selam göndermesi sebebiyle Özel’i yuhaladı ve tören alanının dışına çıkması istedi. Olayın daha da büyümemesi için polis, Özel'i arabasına götürdü. Gergin anlar kameralara yansıdı.

ERSAN ŞEN’DEN ÖZEL’E HEM TEPKİ HEM ÇAĞRI

Katıldığı canlı yayında Türkiye’nin gündemine oturan olayı değerlendiren ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, Özgür Özel’e hem tepki gösterdi hem de bir çağrıda bulundu.

Kuzey Irak’taki alçak saldırı sonrası AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla teröre karşı ortak bildiriyi hatırlatan Şen, Özel liderliğindeki CHP'nin imzalamamasının bir hata olduğunu söyledi.

Şen, "Ya bildiri.. Allah'ın bildirisi.. İmza at geç ya, kardeşim bunların siyaseten sana karşı kullanılacağını bilmiyor musun!" ifadelerini kullandı.

“ARTIK DERS AL”

Yaşananlarda Özel’in artık bir ders alması gerektiğini söyleyen Şen, "Sen CHP'nin Genel Başkanısın, içine girdiğin duruma bak. Memleketin Manisa'da caminin ortasında yuhalanıyorsun, canını zor kurtarıyorsun. Çelengin parçalanıyor. Bu yenilir, yutulur bir şey değil. Artık bundan bir ders al, sokağı bir dinle.” dedi.

Şen’in hararetli konuşması programa damgasını vurdu.

ÖZEL ESKİ ORTAKLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öta yandan CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti ve Saadet'i kast ederek bildiriye imza atan eski ortaklarını hedef almıştı. Özel "Neden iktidara güç veriyorsunuz? Siz kınadınız, biz lanetliyoruz. Bizden destek beklemeyin" ifadelerini kullanmıştı.