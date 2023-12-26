CHP’de ‘bildiri’ çatlağı! İmamoğlu ve Yavaş da Özgür Özel’in tutumundan rahatsız

26 Aralık 2023 11:26 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 15:18

22 ve 23 Aralık’ta Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde, yoğun sisli havayı fırsat bilen eli kanlı terör örgütü PKK, Türk askeri üslerine sızmaya çalıştı. Çıkan çatışmalarda 12 asker şehit düştü. Saldırıya misliyle karşılık verildi. Bu kapsamda savaş jetleri ve SİHA’larla düzenlenen hava operasyonlarda PKK'lı teröristler büyük kayıplara uğradı.

Şehitlerin kanı yerde kalmazken saldırının peşi sıra Meclis de harekete geçerek teröre karşı ortak bildiri yayımladı. Bildiriye her zamanki gibi eski adı HDP olan DEM Partisi imza atmadı. DEM’e CHP de eşlik etti.

CHP bu kararıyla kamuoyundan büyük tepki aldı. Öyle ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’daki şehit cenazesinde bir grup tarafından protesto edildi. Özel, tören alanını terk etmek zorunda kaldı.

CHP’DE BİLDİRİ KRİZİ

Öte yandan Özel yönetiminin kararı, çok sayıda milletvekili ve parti tabanında da tepkiyle karşılandı.

"BİLDİRİDE BİZ NEDEN YOKUZ?"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Son kurultaydaki seçimde genel başkanlık koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın 66 milletvekili parti yönetimine "Bildiride biz niye yokuz?” sorusunu sordu.

Söz konusu vekiller, CHP’nin böyle bir bildiride olmamasının vatandaş nazarında haneye eksi puan olarak yansıyacağı görüşü savunuldu.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ DA RAHATSIZ

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın karardan en büyük rahatsızlığı duyan isimler olduğu öne sürüldü.

Kulislere yansıyan iddialara göre, yerel seçim öncesinde orta sağ seçmeni ve İYİ Parti tabanını ikna etme hesabı yapan iki isim, yönetimin bu kararının yerel seçimlerde CHP'ye oy kaybettireceği görüşünde.

PKK'NIN ADININ ANILMAMASI

Yavaş cephesinde ayrıca, kendi bildirisini açıklayan CHP’nin hazırladığı metinde PKK’nın adının anılmaması da ayrı bir tepkiye neden oldu.

ÖZEL ESKİ ORTAKLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öta yandan CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti ve Saadet'i kast ederek bildiriye imza atan eski ortaklarını hedef almıştı. Özel "Neden iktidara güç veriyorsunuz? Siz kınadınız, biz lanetliyoruz. Bizden destek beklemeyin" ifadelerini kullanmıştı.