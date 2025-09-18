Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fransa'da hayat durma noktasında! 800 bin kişi sokakta, çok sayıda gözaltı var

Fransa'da hayat durma noktasında! 800 bin kişi sokakta, çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fransa’da sendikalar, kamu borcunu azaltma gerekçesiyle devlet yardımlarının kısıtlanmasına karşı sokaklara inerken, düzenlenen gösterilerde 58 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basına göre, Fransa'da önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla iktidarın kemer sıkma politikalarına karşı ulaşım, sağlık, eğitim gibi sektörlerde çalışanlar greve giderken ülke genelinde 800 bin kişi sokaklara indi.

Geçen hafta düşen hükümetin İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde bugüne kadar 230 eylem düzenlendiğini belirtti.

Fransa'da hayat durma noktasında! 800 bin kişi sokakta, çok sayıda gözaltı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Retailleau, 11'i başkent Paris'te olmak üzere, ülke genelinde toplam 58 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Öte yandan, güneydeki Akdeniz kenti Marsilya'da polis memurları, yerdeki bir kadın göstericiyi "defol" diyerek tekmeledi ve itti.

Ayrıca, kentte farklı bir noktada ise eylemciler, İsrail'e makineli tüfek mermisi üretmekle suçladıkları Eurolinks fabrikasının girişini çöp kutuları, araç lastikleri ve ahşap paletlerle kapattı. Eylemciler, paletlerle yaptıkları barikatın üzerine "Soykırımcı fabrikayı kapatalım" yazılı afiş astı.

Boyun Eğmeyen Fransa(LFI) Partisinin kurucu lideri Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan eylemler bağlamında yaptığı açıklamada, Bakan Retailleau'nun buna ihtiyaç duyduğu için ülkede şiddeti provoke ettiğini savundu.

Melenchon, Retailleau'yu provokasyon yapmak, Fransızları birbirine düşürmek ve ırkçı nitelikli suçlar işlendiğinde buna sessiz kalmakla suçladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

