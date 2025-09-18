ABD basını yazdı! Trump, ''En iyi dostum'' dediği Netanyahu’ya küfür etmiş

Amerikan basın kuruluşlarından Wall Street Journal, İsrail’in Katar saldırısının ardından dikkat çeken bir haber yayınladı. Edinilen bilgilere göre ABD Başkanı Trump, saldırının ardından danışmanlarıyla düzenlediği toplantıda İsrail Başbakanı Netanyahu için küfürlü ifadeler kullandı.

Bu, Trump’ın Netanyahu’ya ''sarf ettiği ikinci küfür'' olarak kayıtlara geçti.

SALDIRIYA VERİLECEK CEVAPLA İLGİLİYMİŞ

WSJ'ye göre söz konusu tartışma, Katar'a yönelik saldırıya verilecek cevap ile ilgiliydi. Doha saldırısının ardından Netanyahu ile iki kez telefonda konuşan Trump, ilk konuşmada hoşnutsuzluğunu dile getirdi. İkinci görüşmenin ise daha olumlu geçtiği ve İsrail saldırısının başarılı olup olmadığının konuşulduğu aktarıldı. Daha sonra Katar emiri ile görüşen Trump, arabuluculuğu överek Katar'ı ABD'nin müttefiki olarak nitelendirdi.

Öte yandan WSJ'ye konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili iddiaların doğru olmadığını ve Trump ile Netanyahu'nun "ilişkilerinin harika olduğunu" söyledi.

BU İLK DEĞİL

Trump, haziran ayında İsrail-İran savaşına ilişkin diyaloglarında Netanyahu’yu hedef alarak bir kez daha küfürlü ifade kullanmıştı. ABD Başkanı, iki ülkeyi de ateşkesi ihlal etmekle suçlamış ancak hoşnutsuzluğunun daha çok İsrail'e yönelik olduğunu vurgulamıştı.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırı düzenlemesiyle başlayan savaş 12 gün sürmüş, Amerikan savaş uçakları da İran nükleer tesislerini vurmuştu.