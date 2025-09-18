Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan bir daha baktı! Trump'ın Bitcoin heykeline yorum yağdı

Bakan bir daha baktı! Trump'ın Bitcoin heykeline yorum yağdı

- Güncelleme:
Bakan bir daha baktı! Trump&#039;ın Bitcoin heykeline yorum yağdı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın elinde Bitcoin tuttuğu altın renkli heykeli, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz kararını açıkladığı sırada ABD Kongre Binası'nın önüne yerleştirildi. Kripto para yatırımcıları tarafından finanse edilen 3 buçuk metrelik altın heykel, sosyal medyada kısa sürede binlerce yorum aldı. 

ABD Merkez Bankası (Fed), dün piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklarken, ABD Kongre Binası'nın önüne dikkat çeken bir Trump heykeli yerleştirildi. Yaklaşık 3 buçuk metrelik elinde Bitcoin tutan altın renkli Trump heykeli, sosyal medyada kısa sürede yayılırken binlerce yorum da aldı. 

Bakan bir daha baktı! Trump'ın Bitcoin heykeline yorum yağdı - 1. Resim

HEYKELİN AÇILIŞI FAİZ KARARINDAN SONRA GEÇEKLEŞTİ

Federal Rezerv, piyasaların merakla beklediği faiz oranlarını 25 baz puan indirerek, 4.3'ten yüzde 4.1'e çekti. Trump'ın heykelinin açılışı, Fed’in açıklamasının hemen ardından gerçekleşti. 

KRİPTO YATIRIMCILARI TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİ

ABC'ye bağlı haber kuruluşu WJLA'ya göre heykel, kripto para yatırımcıları tarafından finanse edildi.

Organizatörler altın heykelin amacının; kripto paranın geleceği, para politikası ve hükümetin finans piyasalarındaki rolü hakkında tartışma başlatmak olduğunu belirtti. 

Bakan bir daha baktı! Trump'ın Bitcoin heykeline yorum yağdı - 2. Resim

Grup üyeleri, heykelin Trump'ın kripto paralara verdiği desteğe ''bir saygı duruşu'' niteliğinde olduğunu ve gün boyunca gözlemcilerin ilgisini çekmesini beklediklerini söyledi.

Heykelin çok sayıda görseli sosyal medyada paylaşılarak, başkanın kripto paralara olan desteği övüldü.

Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'da gündeme oturdu! "Zaferin kapılarını açan Türk"
