YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?

YKS ek tercih tarihleri 2025 gündemde en çok takip edilen konular arasında yer aldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci tamamlandı.

Üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek. Bu kontenjanlar için ÖSYM, 2025 YKS ek tercih kılavuzu hazırlayıp yayımlayacak. Adaylar, ek tercih sürecinde yeniden tercih listesi hazırlayacak. Şu anda gözler ÖSYM son dakika duyurularına çevrilmiş durumda.

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS ek tercih tarihleri şu an için belli olmadı. ÖSYM tarafından “2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı” duyurusu yayımlanmasından sonra ek tercih süreci başlayacak.

Geçmiş dönemlere bakıldığında, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ek tercih sürecinin 2-3 hafta içinde başladığı görülüyor. Buna göre, bu yıl da YKS ek tercih döneminin 17-19 Eylül haftasında başlaması bekleniyor.

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ek tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteyi seçebilecek. Ek yerleştirmeden faydalanabilmek için 2025 YKS sınav puanının hesaplanması gerekiyor.

Ek yerleştirme tercihleri, takvimin yayınlanmasıyla beraber T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek.