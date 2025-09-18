Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS ek tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversitelere kayıt süreci sona erdi. Şu anda ise boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. Peki," YKS ek tercihler ne zaman başlıyor?" İşte konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

YKS ek tercih tarihleri 2025 gündemde en çok takip edilen konular arasında yer aldı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci tamamlandı.

Üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirecek. Bu kontenjanlar için ÖSYM, 2025 YKS ek tercih kılavuzu hazırlayıp yayımlayacak. Adaylar, ek tercih sürecinde yeniden tercih listesi hazırlayacak. Şu anda gözler ÖSYM son dakika duyurularına çevrilmiş durumda.

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? - 1. Resim

2025 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 YKS ek tercih tarihleri şu an için belli olmadı. ÖSYM tarafından “2025 YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı” duyurusu yayımlanmasından sonra ek tercih süreci başlayacak.

Geçmiş dönemlere bakıldığında, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ek tercih sürecinin 2-3 hafta içinde başladığı görülüyor. Buna göre, bu yıl da YKS ek tercih döneminin 17-19 Eylül haftasında başlaması bekleniyor.

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? - 2. Resim

YKS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ek tercih listelerinde en fazla 24 üniversiteyi seçebilecek. Ek yerleştirmeden faydalanabilmek için 2025 YKS sınav puanının hesaplanması gerekiyor.

Ek yerleştirme tercihleri, takvimin yayınlanmasıyla beraber T.C. kimlik ve aday şifresiyle ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek.

 

 

 

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gürsel Tekin, 41 kişiyi işten çıkardıkları iddiasını yalanladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor? - HaberlerÇarpıntı 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?Galatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı: Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı? - HaberlerGalatasaray-Frankfurt maç kadrosu ilk 11 netleşmeye başladı: Kimler eksik, kimler sakat ve cezalı?Club Brugge - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? - HaberlerClub Brugge - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?İnci Taneleri bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Gözler yeni sezona çevrildi! - Haberlerİnci Taneleri bitti mi, final mi yaptı, neden başlamadı? Gözler yeni sezona çevrildi!Aşk ve Gözyaşı dizisi uyarlama mı? Konusu dikkat çekti - HaberlerAşk ve Gözyaşı dizisi uyarlama mı? Konusu dikkat çekti24 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül güncel altın fiyatları - Haberler24 ayar gram altın fiyatı ne kadar? 18 Eylül güncel altın fiyatları
Sonraki Haber Yükleniyor...