Su kuyusu açacaklardı... Göçük altında kalan 2 çiftçiye ulaşılamıyor
Manisa'da su kuyusu açmak isteyen 2 çiftçi, toprak altında kaldı. Bölgeye gelen ekipler, enkaz altındaki şahıslara ulaşmaya çalışıyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı İsaca Mahallesi Sıdan Yaylasında edinilen bilgiye göre Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46), tarlalarını sulamak için biriktirme havuzu açma işlemi sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
İŞÇİLERE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR
İhbarla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler toprak altında kalan 2 çiftçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
