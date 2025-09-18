Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Su kuyusu açacaklardı... Göçük altında kalan 2 çiftçiye ulaşılamıyor

Su kuyusu açacaklardı... Göçük altında kalan 2 çiftçiye ulaşılamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Su kuyusu açacaklardı... Göçük altında kalan 2 çiftçiye ulaşılamıyor
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'da su kuyusu açmak isteyen 2 çiftçi, toprak altında kaldı. Bölgeye gelen ekipler, enkaz altındaki şahıslara ulaşmaya çalışıyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı İsaca Mahallesi Sıdan Yaylasında edinilen bilgiye göre Erdal Okatan (44) ve Ercan Okatan (46), tarlalarını sulamak için biriktirme havuzu açma işlemi sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

İŞÇİLERE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

İhbarla bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler toprak altında kalan 2 çiftçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Su kuyusu açacaklardı... Göçük altında kalan 2 çiftçiye ulaşılamıyor - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

