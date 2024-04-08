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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart yerel seçimlerinde yaşanılan hezimetin ardından İyi Parti'de olağanüstü kurultay takvime ilişkin süreç işliyor. İYİ Parti 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay'a gidecek. Geride kalan 2024 yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener istifaya davet edildi. Peki, İyi Parti'de genel başkanlık için kimler aday? Meral Akşener istifa etti mi? Meral Akşener aday olacak mı? İşte detaylar...

31 Mart yerel seçimleri sonrası istediği başarıya ulaşamayan İyi Parti olağanüstü kurultaya gidiyor. Parti'de ise yaprak dökümü devam ediyor.  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, ise yapılacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağı merak konusu oldu. Peki, İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay tarihi ne zaman? Meral Akşener aday olacak mı?

İYİ PARTİ 27 NİSAN'DA OLAĞANÜSTÜ SEÇİMLİ KURULTAY'A GİDECEK

İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde yüzde 3,77’lik oy alarak Türkiye genelinde 6. parti oldu. Sonuçların ardından Genel Başkan Meral Akşener de istifaya davet edildi. İstifa çağrılarının ardından Akşener olağanüstü kurultay kararı aldı. Ancak Meral Akşener istifa etmedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacak - 1. Resim

İyi Parti Genel Başkanı Merak Akşener ise, seçim sonrası yaptığı basın açıklamasında partisinin Olağanüstü Seçimli Kongre'ye gideceğini duyurmuştu. İyi Parti'nin Kurultay tarihi belli oldu. İyi Parti 27 Nisan'da Olağanüstü Seçimli Kurultay'a gidecek.

AKŞENER ADAY OLACAK MI?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını ilan etti. “Bu kararı alırken, karşımıza kimleri aldığımızı biliyordum” diye konuşan Akşener, yerel seçimlerden alınan sonuç karşısında bedel ödeme gerekliliğinin farkında olduğunu söyledi.

İYİ PARTİ'DE İLK GENEL BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

Yerel seçim sonuçlarının ardından Meral Akşener ve parti yöneticilerini istifaya çağıran İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için aday olduğunu açıkladı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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