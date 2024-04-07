Akşener'in 'hırsız' çıkışına CHP'den 'Ordu'lu cevap: İki ilçenin hesabını verin

Akşener'in 'hırsız' açıklamasına cevap veren CHP Ordu vekili Adıgüzel, "Asıl hırsızlık insanların umutlarını çalmaktır" dedi. Adıgüzel, Ordu'daki iki ilçenin seçim sonucuna dikkat çekerek "Mesele algı ve tezgah ile oy hırsızlığı ise Ordu'da giden iki ilçemin hesabını verin" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün katıldığı bir programda CHP'yi hedef aldı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adeta topa tutan Akşener, "Kefil olup seçtirdiklerimiz hırsız çıktı. Bunu anladığımda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil" dedi.

Akşener'in 'hırsız' açıklamasına cevap veren CHP Ordu vekili Adıgüzel, genel seçim sürecini anımsattı ve "Asıl hırsızlık insanların umutlarını çalmaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Destek verdiklerimiz hırsız çıktılar" sözlerine, "Asıl hırsızlık insanların umutlarını çalmaktır" diyerek cevap verdi.

Dün akşam (6 Nisan) katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adıgüzel, Akşener'in sözlerine de tepki gösterdi.

"ORDU'DAKİ 2 İLÇEMİN HESABINI VERİN"

Ordu'daki seçimlere dikkat çeken Adıgüzel, "Mesele algı ile tezgah ile oy hırsızlığı ise Ordu'da iki ilçemin hesabını verin" diye konuştu, Akşener'in aday seçimindeki tercihlerinin tezat olduğunu söyledi.

Adıgüzel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Akşener'in genel seçim sonrası şu sözünü çok iyi hatırlıyorum; 'Masadan bir kalktım bir oturdum 6 puan gitti.'

"DÜN ÖVDÜĞÜNÜZE BUGÜN HIRSIZ DİYORSUNUZ"

Şimdi ben soruyorum; masadan kalkıp oturmanızla, secim sürecindeki siyasetinizle Cumhurbaşkanı adayımızdan kaç puan gitti? Çünkü biz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu o seçimi 1.5 puanla kaybettik.

CHP'yi yanınızda bir yük olarak görüp bir karar alıyorsunuz, yerel seçim sonucunda aldığınız kararın faturası ağır olunca dönüp dün övgüler düzdüklerinize bugün hırsız diyorsunuz. Halbuki en büyük hırsızlık insanların umutlarını çalmaktır.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybının esas sorumlusu olarak umut hırsızlığının da esas pay sahibi Sayın Akşener'dir. Tabii ki masadan neden kalktı, neden oturdu, 'Devletim için son görevimi yaptım' gibi ifadeler... Bunlar da irdelenecektir.

Mesele algı ve tezgah ile oy hırsızlığı ise Ordu'da giden iki ilçemin hesabını verin.

Bizim kurumsal ittifak için yaptığımız tüm girişimleri oldukça sorunlu bir üslup ile reddettikten sonra iki parti arasında hiçbir anlaşma olmadığı halde varmış gibi sokak algısı yaratarak büyükşehirde İyi Parti'ye ilçede şuna buna diyerek yapılan tezgah, sadece Perşembe ilçemizde 1700 hatalı oyla (aynı pusulada her iki partiye tercih nedeniyle) iptale neden oldu ve ben Perşembe'yi 268 oy ile kaybettim.

Aynı kötü kurgu ve tezgah tüm uyarılarımıza rağmen işletildi ve il genelinde toplam 90 bin hatalı kullanılan geçersiz oya sebep oldu. Şimdi siz benim Perşembe ve Ulubey'imin hesabını verin, algı ile oy hırsızlığı için..."

"ELİN TAŞIYLA ELİN KUŞUNU VURDU"

Meral Akşener'in "Elin taşı ile elin kuşunu vurmayacağız" sözlerini anımsatan Adıgüzel, bu ifadeler ile aday seçimindeki tercihlerin tezat olduğunu söyledi. Adıgüzel, şöyle devam etti:

Meral hanım önceki dönemde de Ordu'da yine eski bir AK Parti'li İdris Naim Şahin'i iki defa öne aldı. Bu defa da yine bir AK Parti'liyi, bunu da açıkça ifade eden bir ismi aday gösterdi. Türkiye'nin pek çok yerinde benzer örnekler var. CHP'liler de var. Bu elin taşı ile elin kuşunu vurmaya kalkmak değil midir? Ordu'da İYİ Parti'de kuruluşundan bugüne kadar emek vermiş liyakat sahibi birçok yurtsever iyi yürekli iyi insan da var.