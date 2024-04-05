Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ı topa tuttu! "Kefil olup seçtirdiklerimiz hırsız çıktı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adeta topa tuttu. Akşener, "Kefil olup seçtirdiklerimiz hırsız çıktı. Bunu anladığımda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiyle ayrılan Altılı Masa'nın dağılmasıyla İyi Parti, 31 Mart'a müstakil olarak girdi. Yerel seçimlerde ciddi şekilde düşen ve yakında kongreye gidecek İyi Parti lideri Meral Akşener, CHP'ye eleştirilerini sürdürüyor. Akşener, bugün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı açıklamasıyla topa tuttu.

Partisinin belediye seçimlerini kazandığı Nevşehir'de düzenlenen iftar programında konuşan Akşener, "Kefil olup seçtirdiklerimiz hırsız çıktı" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ HIRSIZ ÇIKTI

CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı isim vermeden hedef alan Akşener, "Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil." diye konuştu.

"BANA ABLA MABLA DEMEYİN"

Akşener, birkaç gün önce de CHP’yi hedef almış ve "Bana abla mabla demeyin, istemiyorum. Çünkü sizin bana vıcık vıcık riyakarlıkla abla demeniz beni samimiyetle ablası, kardeşi ve annesi gören milletimize yapılmış koca bir hakarettir" diye konuşmuştu.

Öte yandan İyi Parti Olağanüstü Kongresi, 27 Nisan'da toplanacak.