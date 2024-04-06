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Haberler > Politika > İyi Parti'de Akşener'in karşısına çıkacak ilk rakip belli oldu

İyi Parti'de Akşener'in karşısına çıkacak ilk rakip belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlerde hezimete uğrayan İyi Parti, 27 Nisan'da kongreye gidiyor. İyi Parti lideri Meral Akşener'in karşısına çıkacak ilk rakibi belli oldu. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, koltuğa talip olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yenilgiyle ayrılan Altılı Masa'nın dağılmasıyla İyi Parti, 31 Mart'a müstakil olarak girdi. 31 Mart'ta seçimleri kaybetmesi durumunda istifa edeceğinin sinyalini veren Akşener yerel seçimlerde ciddi düşüşün ardından yakında kongreye gidiyor. İyi Parti lideri Meral Akşener'in ilk rakibi belli oldu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, "iktidar olmaya geliyoruz" diyerek koltuğa talip olduğunu açıkladı.

"TÜRK ÇAĞINI BAŞLATMAYA GELİYORUZ"

X hesabından video paylaşımı yapan Akalın, şu ifadeleri kullandı:

"İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir.

100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle, dava arkadaşlarımızı 8 Nisan pazartesi günü saat 13.00’te genel merkezimizde yapacağım kurultay süreci ve genel başkan adaylığı konulu basın açıklamama davet ediyorum."

"İYİ PARTİ ŞAHISLARA BAĞLANMIŞ BİR LİDER PARTİSİ DEĞİL"

Paylaştığı videoda olağanüstü kurultay için adaylığını duyuran Akalın, "İYİ Parti akıbetini şahıslara bağlamış bir lider partisi değildir. Siyasi mücadelemizin herhangi bir noktasında bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin, yaptıkları fedakarlıkların tarihsel olarak da şahidiyim ve farkındayım." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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