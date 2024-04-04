Meral Akşener istifa mı ediyor? İyi Partili vekilden çarpıcı iddia

31 Mart yerel seçimleri sonrası istediği başarıya ulaşamayan İyi Parti olağanüstü kurultaya gidiyor. Meral Akşener'den kurultayda aday olup olmayacağına dair bir mesaj gelmezken, partinin Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Poyraz, katıldığı bir canlı yayında, "Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.

31 Mart yerel seçimlerini hezimetle tamamlayan İyi Parti'de olağanüstü kurultay takvimine ilişkin süreç gelecek hafta başlıyor. Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy alan partide istifa rüzgarları devam ediyor.

Partide Meral Akşener'in istifa edip etmeyeceği tartışılırken, İyi Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, tv100'e konuk olarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"AKŞENER PARTİSİNİ KONGREYE GÖTÜRMEK MECBURİYETİNDEDİR"

Poyraz, konuk olduğu canlı yayında Akşener'in istifasına yönelik şunları söyledi:

Kongreler biliyorsunuz delegenin karar verdiği alanlardır. Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkanının aday olup olmaması kendi iradesiyle alakalı bir durumdur. Bu süreçte bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla da partisini kongreye götürme kararı vermiştir.

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"ADAY OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Sayın Akşener'in bu konuya ilişkin net ifadesi var. Net ifadesi sonrasında da bir Kurultay kararı verdi. Bütün bunları alt alta koyunca Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum.

"KİMSE KAFAMIZA SİLAH DAYAYARAK ALTILI MASA'YA OTURTMADI"

Bizi kimse kafamıza silah dayayarak Altılı Masa'ya oturtmadı. Masadan aldırıp, tekrar zorla kimse oturtmadı. Bunlar sayın Genel Başkan'ın, partinin yetkili kurullarının her birine sorduğu, yetkili kurulların da karar vererek onayladığı hususlar.

PARTİDE KURULTAY SÜRECİ BAŞLIYOR

Partide seçimli olağanüstü kurultay takvimine ilişkin sürecin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Akşener'in milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelerek hem yerel seçimin sonuçlarına hem de seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunması planlanıyor.

İyi Parti'nin tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.