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Haberler > Politika > İyi Parti'de olağanüstü kurultay süreci başlıyor: Akşener aday olacak mı?

İyi Parti'de olağanüstü kurultay süreci başlıyor: Akşener aday olacak mı?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;de olağanüstü kurultay süreci başlıyor: Akşener aday olacak mı?

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

31 Mart yerel seçimlerinde yaşanılan hezimetin ardından İyi Parti'de olağanüstü kurultay takvime ilişkin süreç gelecek hafta başlayacak. Genel Başkan Meral Akşener'in bu süreçte milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek hem yerel seçimin sonuçlarına hem de seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunması bekleniyor.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlere ittifaksız girme kararı kararı alan İyi Parti kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 3,77 oy aldı. Bunun üzerine bazı partililer, hedeflenen ve beklenenden düşük oy alınması sebebiyle Genel Başkan Meral Akşener'e 'istifa' çağrısı yaptı.

Akşener 'istifa edeceği' iddialarının ardından dün açıklamada bulundu. Seçimlere dair ilk kez değerlendirmede bulunan Akşener, 'Sandıktan çıkan mesajı duyduk' dedi, sonuçlara ilişkin muhasebe ve özeleştiri yapacaklarını belirterek olağanüstü kongreye gidileceğini duyurdu. Akşener, aday olup olmayacağına ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.

KURULTAY SÜRECİ BAŞLIYOR

Partide seçimli olağanüstü kurultay takvimine ilişkin sürecin gelecek hafta başında netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamda Akşener'in milletvekilleri, Başkanlık Divanı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya gelerek hem yerel seçimin sonuçlarına hem de seçimli olağanüstü kurultay sürecine ilişkin istişarede bulunması planlanıyor.

İyi Parti'nin tüzüğüne göre, seçimli olağanüstü kurultay, Genel Başkan veya GİK'in gerek görmesi halinde veya Kurultay delegelerinin, en az üçte birinin noterden onaylı yazılı istemleri üzerine 60 gün içerisinde yapılması gerekiyor.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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