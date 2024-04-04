İyi Parti İBB adayı Buğra Kavuncu Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti

İyi Parti'de deprem devam ediyor. Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın istifasının ardından Buğra Kavuncu Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa etti. Öte yandan İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevini bıraktığını açıkladı. Peki, İYİ Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu İstanbul Milletvekili olarak görevine devam edecek mi? İşte detaylar...

Buğra Kavuncu istifa etti mi, sorusu hız kazandı. İyi Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. 31 Mart seçimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, İYİ Parti'deki İstanbul İl Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa etti. İşte istifa nedeni...

İYİ PARTİ'DE BUĞRA KAVUNCU İSTİFA ETTİ

Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kavuncu İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak görevine devam edecek. Aynı zamanda İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevini bıraktığını duyurdu.

Kavuncu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Seçimleri beklediğimizin çok altında bir sonuçla tamamladığımızı kabul etmek zorundayız" dedi.

Buğra Kavuncu'nun açıklaması şöyle;

"Tüm bu şartlar altında, ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirerek, gerek yapılacak olan olağanüstü kongremizin daha sağlıklı ve demokratik bir ortamda yapılabilmesi, gerekse İstanbul'da aldığımız sonuçla doğrudan ilişkili olarak, sekiz aydır yürütmekte olduğum Teşkilat Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."