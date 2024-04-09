İyi Parti'de kongre öncesi istifa depremi! İl ve ilçe başkanı görevi bıraktı

Yerel seçimden hezimetle ayrılan İyi Parti'de kongre öncesi istifa depremi yaşanıyor. Ümit Özlale'nin istifa etmesinin ardından dikkat çeken bir istifa daha yaşandı. Kastamonu il ve ilçe başkanı, "kendi üyelerimizin başka adaylara oy vermesi yetmediği gibi, zafer konvoylarına katıldı. Başarısızlığımızı kabul ediyoruz" diyerek görevlerini bıraktıklarını duyurdu.

İyi Parti yerel seçimde aldığı hezimet sonrasında kongreye gidiyor. 27 Nisan’daki olağanüstü kurultayda

seçim öncesinde “Bedelini ödemeye hazırım” diyen İyi Parti lideri Akşener, kongrede aday olmayacağını duyurdu. İyi Parti'de koltuk yarışı giderek kızışırken, partide istifa depremi sürüyor.

İYİ PARTİ İL VE İLÇE BAŞKANI İSTİFA ETTİ

İyi Parti Kastamonu İl Başkanı Faruk Ataşalar ve Merkez İlçe Başkanı Özgür Ergülenoğlu, görevinden istifa ettiklerini duyurdu.

Ataşalar ve Ergülenoğlu istifa kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde parti olarak Türkiye genelinde karşılaşılan olayların benzerinin Kastamonu'da da yaşandığı belirtilen Ataşalar ve Ergülenoğlu yaptıkları açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kampanyamız boyunca rakiplerimizle yapmış olduğumuz mücadelenin daha zorunu ve yıpratıcı olanını ne yazık ki başarısız olmamızı arzulayan kendi partililerimizle, eski başkan ve yöneticilerimizle yapmış bulunmaktayız.

KENDİ ÜYELERİMİZ BAŞKA ADAYLARA OY VERDİ

Kendi partisinin adayına destek olmayan, partisi için çalışmayan, kendi partisi ve adayına oy vermeyen birçok üyemizin yanı sıra kendi yönetim ve disiplin kurulu üyelerimizin birçoğunun da başka adaylara oy vermesi, hatta kazanan adayın seçim yürüyüşüne ve kutlama konvoyuna katılması, bu da yetmezmiş gibi sosyal medyada yapmış oldukları paylaşım ve yorumlar ile bunu adeta ilan etmeleri bizleri ziyadesiyle üzmüştür.

Açıklamış olduğumuz bu tutum ve davranışların neticesinde bizlere düşen sorumluluğun da bilinciyle teşkilat olarak başarısız olduğumuzu kabul ediyor ve almış olduğumuz siyasi terbiyenin de bir sonucu olarak görevimizden istifa ediyoruz."