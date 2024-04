Ortak operasyon için yol haritası şekilleniyor! Erdoğan, dünya liderleriyle görüşecek

“PKK’yı bu yaz bitireceğiz” diyen Erdoğan’ın Bağdat yönetimi ile yapacağı temasta terörle mücadele konusu bütün ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay ABD’yi ziyaret edecek. Erdoğan-Putin zirvesi için hazırlıklar sürüyor. Sisi ve Miçotakis de Ankara’da ağırlanacak...

YEŞİM ERASLAN'N HABERİ- Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, terör örgütü PKK’yı bitirmek için Irak yönetimi ile devam eden temas trafiği, Mısır ile normalleşme süreci, ABD’ye yapılacak ziyaret ve ağırlanacak konuklar… Diplomasi trafiği hız kazanıyor. Ziyaretler ve kabuller için Dışişleri Bakanlığında hummalı bir çalışma yürütülüyor.

GAZZE SALDILARI MASADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da önemli konukları ağırlayacak. Bunların başında Rusya Devlet Başkanı Putin geliyor. Her iki ülkenin seçimleri sebebiyle ertelenmek durumunda kalan görüşme için takvim netleşmedi ancak Dışişleri Bakanlığında hazırlıklar devam ediyor. Ziyaretin mayıs ayında yapılması planlanıyor. Erdoğan’ın, Türkiye’nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirmesi öngörülüyor.

Putin’in yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de önümüzdeki günlerde Ankara’ya iadeiziyarette bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat’ta Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmüştü. Her iki liderin Ankara’daki görüşmesinde ana gündem iki ülke ilişkileri ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak. Başkentte ağırlanacak bir diğer konuk 6 Şubat depreminin ardından ilişkilerin ivme kazandığı Yunanistan’ın Başbakanı Miçotakis olacak.

GÖZLER BAĞDAT’TA ÇEVRİLDİ

Erdoğan’ın yurt dışına gerçekleştireceği ziyaretlerde öncelik ise Irak’ta. On iki sene aradan sonra bu ay Irak’ta temaslarda bulunacak olan Erdoğan’ın ziyaretine Bağdat yönetimi büyük önem atfediliyor. “PKK’yı bu yaz bitireceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat yönetimi ile yapacağı temasta terörle mücadele konusu bütün ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.

PKK’YA SON DARBE GELİYOR

İlki geçtiğimiz yıl aralık ayında Ankara’da, ikincisi ise 14 Mart’ta Bağdat’ta yapılan Güvenlik Zirvelerinde terör örgütü PKK’ya karşı ortak mücadelede üzerinde durulmuş ve ortak komiteler kurulması kararı alınmıştı. Erdoğan’ın ziyaretinde, Ortak Harekât Merkezi kurulması ve terör örgütüne karşı iki ülkenin ortak mücadele vermesi konusunun değerlendirilmesi bekleniyor. Görüşmelerde ayrıca Bağdat yönetiminin üzerinde hassasiyetle durduğu Kalkınma Yolu Projesi de mercek altına alınacak.

BIDEN İLE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir diğer önemli ziyaretini ise 9 Mayıs’ta ABD’ye gerçekleştirecek. ABD Başkanı Joe Biden’in başkanlığı döneminde ilk defa ABD’ye resmî ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan’ın çantasındaki önemli başlıklar terörle mücadele ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak. Suriye’de DEAŞ’la mücadele bağlamında Türkiye ile eş güdüm hâlinde adımların atılması ve PYD-YPG’ye verilen desteğin kesilmesine dönük mesajların ABD’ye verilmesi bekleniyor. Erdoğan-Biden görüşmesinin gündeminde ayrıca Türkiye’nin F-16 tedarik süreci de olacak. F-16 tedarik süreci takvimi ile birlikte Türkiye’nin F-35 Projesi dâhilinde ödediği 1,4 milyar doların mahsuplaşılmasının da müzakere edilmesi bekleniyor.