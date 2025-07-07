Hikmet Çetinkaya kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi Çetinkaya hayatını kaybetti

Türk basın dünyasının önemli isimlerinden gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya, 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Uzun süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Çetinkaya'nın ölüm haberi, basın camiasını ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Kamuoyunca Hikmet Çetinkaya kimdir, neden öldü, hastalığı neydi soruları gündemde yer buldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Çetinkaya’nın vefatına ilişkin yaptığı açıklamada; “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2014 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti de usta gazetecinin ölümünü duyurarak başsağlığı mesajı yayımladı.

HİKMET ÇETİNKAYA NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Gazeteci ve yazar Hikmet Çetinkaya 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul’da hayatını kaybetti. Bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Çetinkaya’nın hastalığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

Uzun yıllar Türk basınında aktif görevler üstlenen Çetinkaya’nın vefat haberi, meslektaşları ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2014 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Hikmet Çetinkaya 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü İstanbul’da vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Hikmet Çetinkaya’nın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı: “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” Hikmet Çetinkaya’nın cenaze töreni belli olduğunda paylaşılacak.

HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

Hikmet Çetinkaya, 1942 yılında Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Lise eğitimini Manisa Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra gazetecilik kariyerine 1966 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde başladı. İlk yıllarda muhabirlik ve röportaj yazarlığı yaptı.

Politika, toplum ve din temalı yazılarıyla dikkat çeken Çetinkaya, 1988 yılından itibaren köşe yazarlığına geçiş yaptı. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Politika Günlüğü” başlıklı yazılarıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

1992-2000 yılları arasında gazetenin genel yayın koordinatörlüğü görevini üstlendi. Ayrıca Cumhuriyet gazetesinin İzmir temsilciliğini yaptı ve gazetenin vakıf yönetiminde yer aldı.

Yazarlık hayatı boyunca kaleme aldığı 36 kitapla da adından söz ettiren Hikmet Çetinkaya; Şeriat Pazarı, Aşık Kadınlar Sokağı, Kubilay Olayı ve Tarikat Kampları, Türkiye'nin Şeytan Üçgeni: Tarikat-Ticaret-Siyaset, Yobaz ve Hokkabaz, Gözlerin Poyraz, Alaca Bir Öfke gibi önemli eserlere imza attı.

Evli ve üç kız çocuğu babası olan Hikmet Çetinkaya, 2014 yılında Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görüldü.