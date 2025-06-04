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Gökhan Özbek kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gökhan Özbek kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazeteci ve yayıncı Gökhan Özbek hayatını kaybetti. 41 yaşındaki Özbek'in ölüm haberinin ardından hayatı ve kariyeri de merak konusu oldu. Gökhan Özbek kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı soruları gündemde yer buldu.

GÖKHAN ÖZBEK KİMDİR?

Gazeteci, yazar ve yayıncı kimliğiyle tanınan Gökhan Özbek, 1983 yılında Niğde'de dünyaya geldi. Basın dünyasına genç yaşlarda adım atan Özbek, meslek hayatının ilk dönemlerinde Anadolu Haber Gazetesi ile Milliyet gibi köklü yayın organlarında köşe yazarlığı yaptı.

Yazılı basındaki tecrübesinin ardından dijital medya alanında da aktif hale gelen Özbek, özellikle son yıllarda serbest gazetecilik faaliyetleriyle öne çıktı. Kendi oluşturduğu “23 Derece” isimli sosyal medya platformu üzerinden Periscope ve YouTube gibi dijital yayın kanallarında çeşitli konulara dair analizler, güncel haber yorumları ve canlı yayınlar yaptı.

Gökhan Özbek kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti - 1. Resim

GÖKHAN ÖZBEK NEDEN ÖLDÜ?

Edinilen bilgilere göre Özbek geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldı ve burada anjiyo operasyonu geçirdi. Operasyon sırasında Özbek'in beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yaşanan bu sağlık komplikasyonları sonucunda Özbek’in hayatını kaybettiği bildirildi.

Gökhan Özbek'in ölüm nedeni anjiyo esnasında yaşanan beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. 

Gökhan Özbek kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Gazeteci Gökhan Özbek hayatını kaybetti - 2. Resim

GÖKHAN ÖZBEK KAÇ YAŞINDAYDI?

1983 yılında doğan Gökhan Özbek 41 yaşındaydı. Özbek’in ölümü hem basın camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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