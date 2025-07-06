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Gazeteci-yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gazeteci-yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Akciğer kanseri tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç, Ankara Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene siyaset, sanat ve edebiyat dünyasından birçok isim katıldı.

Tedavi gördüğü hastane hayatını kaybeden gazeteci-yazar Nihat Genç, Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Akciğer kanseri tanısıyla tedavi gördüğü Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 69 yaşındaki gazeteci-yazar Nihat Genç için, Ankara Kocatepe Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Gazeteci-yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

ÇOK SAYIDA İSİM CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Genç’in cenaze törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, müzisyen Ali Tufan Kıraç Çelik Erişçi, edebiyat, sanat ve siyaset dünyasında pek çok isim katıldı.

Gazeteci-yazar Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

Genç’in taziyesini eşi Nuriye Genç ile oğlu Can Laçin Genç, Veryansın TV Genel Yayın Yönetmeni Erdem Atay, Cumhuriyet Vatanseverler Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serkan Öz, Avukat Ersan Barkın kabul etti. Genç'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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