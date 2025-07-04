Gazeteci Nihat Genç hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanan ve hastanede tedavi gören gazeteci-yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti.

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç, 1956 Trabzon doğumlu Türk yazar ve köşe yazarıdır. 1956 yılında Trabzon'un Faroz semtinde doğdu. Ailesi Maçkalıdır. İlkokulu İskenderpaşa İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi de Trabzon Ticaret Lisesi'nde okuyarak 1974 yılında mezun oldu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kaydoldu; ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan 1983 yılında mezun oldu. Okulu bitirdikten sonra Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Rehabilitasyon Merkezi'nde ve daha sonra da Kültür Bakanlığında toplam dokuz yıl memuriyet yaptı.

Gençlik yıllarında gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalıştı. Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı. Kısa bir süre Akşam gazetesinde köşe yazıları yazdı ve bu gazeteden yine aynı gazetenin yazarı Engin Ardıç'ın Genç'in eskiden çalıştığı Leman dergisini Saddamcılık ve Apoculuk ile suçlaması sonrasında ayrıldı. 2008 Eylül'ünde Leman'a geri döndü. 2008 yılının Aralık ayında Aydınlık dergisinde makaleler yazmaya başladı. Bir Soru - Bir Cevap başlıklı köşesinde Genç, güncel meseleleri değerlendirdi.

Sky Türk televizyon kanalında Serdar Akinan ile 2008 Eylül'üne kadar Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok başlıklı bir program yaptı. Kanal Akşam gazetesi ile kardeş kuruluş olduğundan Genç, bu programdan da ayrılmak zorunda kaldı. Ardından 18 Ekim 2008 tarihinde Avrasya TV'de Lale Şıvgın ile Nihat Genç ile Veryansın programını yaptı. 2019 yılında fikir ayrılığına düştüğü Oda TV'den ayrılmış ve YouTube'da Veryansın TV isimli bir kanal kurdu. Bu kanalda gündeme dair programlar yapıp olayları yorumladı.