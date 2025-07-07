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Ayşe Barım davasında dikkat çeken gelişme! 11 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına ve aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Selma Ergeç, Şükran Ovalı ile Zafer Algöz'ün de bulunduğu 11 ismin ‘tanık' sıfatıyla dinlenmek üzere zorla getirmelerine karar verdi.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla hakkında açılan davada tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı. Ayşe Barım’a destek vermek isteyen ünlü isimler de duruşmaya akın etti. Mahkeme Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Ekim'e ertelendi.

Ayşe Barım davasında dikkat çeken gelişme! 11 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı - 1. Resim

Ayşe Barım’ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalıp kalamayacağına yönelik rapor alınması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması için sevkine karar verildi.

Ayşe Barım davasında dikkat çeken gelişme! 11 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı - 2. Resim

12 ÜNLÜ İSİM HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI!

Mahkeme, Oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsur, Dolunay Soysert, Nejat İşler, Nehir Erdoğan, Hümeyra Akbay, Rıza Kocaoğlu, Selma Ergeç, Şükran Ovalı, Zafer Algöz ve gazeteci Enver Aysever’in tanık olarak zorla getirilmesine karar verdi.

Ayşe Barım davasında dikkat çeken gelişme! 11 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı - 3. Resim

Ancak Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Selma Ergeç zaten gelmişti. Hatta Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Selma Ergeç duruşma salonuna tanık olduğu gerekçesiyle alınmadılar.

Ayşe Barım davasında dikkat çeken gelişme! 11 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı - 4. Resim

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Habertürk'ün haberine göre,mahkeme’nin Ayşe Barım hakkında tutukluluk devam kararı vermesi üzerine Hande Erçel, Miray Daner, Birce Akalay gözyaşlarını tutamadı.

 

 

 

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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