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Ayşe Barım mahkemede hakim karşısında: Ayşe Barım neden tutuklu, suçu ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayşe Barım mahkemede hakim karşısında: Ayşe Barım neden tutuklu, suçu ne?
Ayşe Barım, Gezi Parkı, Mahkeme, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan, birçok ünlü oyuncunun menajerliğini de yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla ve Gezi Parkı olaylarındaki rolüyle gündeme gelmişti. Barım'ın kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü. İşte, Ayşe Barım hakkındaki soruşturmaların detayları...

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıkacak. İşte, Ayşe Barım'a yöneltilen suçlamalar hakkında bilgiler...

Ayşe Barım mahkemede hakim karşısında: Ayşe Barım neden tutuklu, suçu ne? - 1. Resim

AYŞE BARIM NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Ayşe Barım hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçundan gözaltına alınmıştı.

Ayşe Barım mahkemede hakim karşısında: Ayşe Barım neden tutuklu, suçu ne? - 2. Resim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmıştı.

Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılmaları için yönlendirdiği, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı belirtilmişti.

Ayşe Barım mahkemede hakim karşısında: Ayşe Barım neden tutuklu, suçu ne? - 3. Resim

AYŞE BARIM'IN YARGILAMASI BAŞLADI

Menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada tutuklu sanık Ayşe Barım ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya aralarında Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birce Akalay, Birkan Sokullu, Metin Akdülger, Hakan Kurtaş, Miray Daner, Selma Ergeç ve Dolunay Soysert’in de bulunduğu ünlü isim de izleyici olarak katıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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