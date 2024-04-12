Ordu'da hava ulaşımına sis engeli! Seferler iptal edildi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 12 Nisan 2024 05:44 - Güncelleme: 12 Nisan 2024 05:48 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Ordu'da etkisini sürdüren sis hava ulaşımını da etkiledi. Esenboğa Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen bir uçak Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Şirketlerden açıklama geldi, bazı seferler iptal edildi.