Ordu'da hava ulaşımına sis engeli! Seferler iptal edildi
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Ordu'da etkisini sürdüren sis hava ulaşımını da etkiledi. Esenboğa Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen bir uçak Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Şirketlerden açıklama geldi, bazı seferler iptal edildi.
Ordu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımında aksamalara sebep oldu.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Hava yolu şirketleri tarafından İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
BAŞKA HAVALİMANINA YÖNLENDİRİLDİ!
Esenboğa Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen bir uçak ise Rize-Artvin Havalimanı'na yönlendirildi. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı