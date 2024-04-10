Meteoroloji 'bayram' raporunu açıkladı: Batı yazı yaşayacak, doğu kışı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde olacak. Akdeniz ve Doğu Anadolu'da ise zaman zaman kuvvetli yağış beklentisi olduğu duyuruldu. Öte yandan bayramın ilk günü İstanbul ve Ankara'da en yüksek sıcaklığın 21, İzmir'de ise 24 derece civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Bayram boyunca yurdun batı kesimlerinde yağış beklentisi yok, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin üzerinde olacak. Sıcaklık Ege, Marmara ve İç Anadolu'da mevsim normallerinin 6 derece kadar üzerinde seyredecek.

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacağı, doğu kesimlerde 2-4 derece azalacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Van, Hakkâri, Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu yağışı, yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

10 NİSAN ÇARŞAMBA

11 NİSAN PERŞEMBE

12 NİSAN CUMA

13 NİSAN CUMARTESİ

14 NİSAN PAZAR