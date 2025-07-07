Konya'ya dev yatırım! Bakan Uraloğlu duyurdu: Seydişehir-Bozkır Yolu, 2028'de tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden bin 289 kilometreye çıkardıklarını, 2002'den bu yana kentin ulaşım altyapısına 151 milyar TL'nin üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Seydişehir ile Bozkır ilçelerini birbirine bağlayacak yolun 30,5 kilometrelik kesiminin temel atma törenine katılan Uraloğlu, söz konusu çalışmaların 2028 yılında tamamlanacağını açıkladı.

Abdulkadir Uraloğlu, Seydişehir-Bozkır Devlet Yolu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Konya’da ulaşıma 151 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Seydişehir-Bozkır yolunun 2028'de bitirileceğini duyurdu.

"BÖLÜNMÜŞ YOL AĞINI 29 BİN 771 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yol medeniyettir" vizyonuyla, 2002'de bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Son 23 yılda ülkemizin dört bir yanında kara yolu ağımızı güçlendirmek ve vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için 176 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. 2002'de 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı 29 bin 771 kilometreye çıkardık. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken bugün 77 ilimizi, güvenli ve konforlu yollarla birbirine kavuşturduk. Ülkemizi doğu-batı yönünde kateden 8 bin 524 kilometrelik 5 ana kara yolu aksımızın yüzde 92'sini bitirdik. Ülkemizin kuzey-güney yönündeki 12 bin 146 kilometrelik 18 ana aksını da yaklaşık yüzde 90 oranında tamamladık. Doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık.”

Konya'nın tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşimlerinden olduğunu anımsatan Uraloğlu, kentin Türkiye'nin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantıları ile önemli kavşak noktası olduğuna dikkati çekti.

İlgili Haber İnternet paketleriyle ilgili eleştiriler gündem olmuştu! Bakan Uraloğlu tartışmalara noktayı koydu

KONYA'NIN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINA 151 MİLYAR TL YATIRIM

Uraloğlu, Konya'nın 2002 yılından bugüne ulaşım ve iletişim altyapısına 151 milyar TL'nin üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Konya'nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden bin 289 kilometreye çıkardıklarını ifade eden Uraloğlu, "Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Toroslar'ın tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilmesini sağladık. Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslar'a adeta bir mühür vurduk" şeklinde konuştu.

Uraloğlu; Konya-Ankara yolu, Konya-Afyonkarahisar yolu, Konya-Aksaray yolu, Konya-Karaman yolu, Konya-Seydişehir yolu, Konya-Beyşehir yolu ve Konya-Belören-Hadim yolu gibi birçok önemli projeyi tamamladıklarını hatırlattı.

"3,9 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL, 26,6 KİLOMETRE TEK YOL"

Seydişehir ile Bozkır'ı birbirine bağlayan yolun sosyo-ekonomik önemine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Seydişehir-Bozkır devlet yolumuz, bu 2 güzide ilçemizi birbirine bağlamanın ötesinde, Konya'nın tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetlerine güç katacak alternatif bir ulaşım koridoru olarak öne çıkmaktadır. Temelini atacağımız yolumuz ilimizin en kadim ilçelerinden biri olan Bozkır ile Toroslar'ın parlayan yıldızı Seydişehir arasındaki ulaşım ağının gücüne güç katacaktır. Şimdi ise kalan 30,5 kilometrelik kesim ile yolun tamamını BSK kaplamalı olarak bitirecek yapım çalışmalarını başlatıyoruz. Bu kesimin 3,9 kilometresini bölünmüş yol, 26,6 kilometresi ise tek yol standardında inşa edeceğiz. Çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz."

Yatırımın temeli, yapılan duanın ardından atıldı. Törene; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, AK Parti Konya milletvekilleri ile vatandaşlar katıldı.