İnternet paketleriyle ilgili eleştiriler gündem olmuştu! Bakan Uraloğlu tartışmalara noktayı koydu

Son dönemde internet paketleriyle ilgili gelen "fahiş fiyat" eleştirileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na soruldu. 2 yıllık paketler olduğunu ve 2023'ten 2025'e piyasa koşullarının değiştiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Abone oldukları fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında fahiş fiyat olmadığını söyleyebilirim." dedi. Şikayetleri değerlendirdiklerini belirten Uraloğlu, "Teyit sonrasında idari-maddi yaptırımlar uyguluyor, cezalar kesiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Fatih Atik ile Gündem Ankara" programında konuşan Bakan Uraloğlu, internet tarifeleri hakkında vatandaştan gelen "fahiş fiyat" eleştirilerine cevap verdi.

"TÜRKİYE'DE 80 MEGABIT HIZ VERECEK ALT YAPI VAR"

Türkiye'nin hali hazırda 605 bin kilometre fiber ağı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bunu 800 binlere çıkarmayı planlıyoruz. Ağırlıklı olarak Telekom. Bunu tesis edeceğim. Türkiye'de 80 megabit hız verecek altyapı var. Ama ortalama kullanım 35-40'lar civarında. Niçin böyle? Bir, abonelerin talebi bir de eve kadar fiberi getirmişiz, ev eski olduğu için bakır kablo dönüşümü sağlanmamış ve hız böylece düşüyor. Hız kapasitemizin yarı yarıya ortalama ile gidiyoruz. Telekom'un imtiyaz hakkı sürecinde de daha fazla yatırım şartı aramış olacağız." dedi.

"FAHİŞ FİYAT OLMADIĞINI SÖYLEYEBİLİRİM"

İnternet paketlerindeki fiyat eleştirileriyle ilgili de konuşan Uraloğlu, "Tarifeler konusunda, sektörde 2 yıllık paketler var. 2023 paket üyeliğinizin olduğunu düşünelim. O günlerden bu güne piyasaların durumu, enflasyon, faiz oranları vs. bunları ortaya koyduğunuzda... Vatandaş "100 TL'ydi 200 TL'nin üzerine çıktı" diyor. Biz bir takım kriterleri netliyoruz. Abone oldukları fiyatlarla şimdiki fiyatlar arasında fahiş fiyat olmadığını söyleyebilirim." dedi.

"TEYİT SONRASI CEZA KESİYORUZ"

Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti: "Ama katlayan fiyatlar oldu maalesef. Bir de konuşanlar ilan edilmiş. Ayrıca indirim paketleriyle o konuşulanların daha altına inmiş olduğunu söyleyebilirim. Bize gelen şikayetin doğruluğunu teyit ediyoruz. Teyit sonrasında da idari-maddi yaptırımlar uyguluyor, cezalar kesiyoruz."