Kalkınma Yolu Projesi'nde son viraj: Bakan Uraloğlu duyurdu! Sadece tek bir şey kaldı

Türkiye ile Körfez ülkelerini 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyol ağıyla bağlayan Kalkınma Yolu Projesi hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, projenin yüzde 95 oranında bittiğini söyledi. Uraloğlu, geride sadece Kuzey Irak ayağının kaldığını ifade edip projenin Türkiye'ye katkılarını anlattı.

Türkiye'yi turizm ve ticarette küresel bir merkez haline getirme hedefiyle hayata geçecek olan Kalkınma Yolu Projesi'nde sona gelindi. Proje, Basra Körfezi’nden başlayarak Irak üzerinden Türkiye’ye uzanan ve toplamda 1200 kilometreyi bulan bir demiryolu ve otoyol ağını içeriyor.

Konuyla ilgili canlı yayında TGRT Haber'e önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail-İran çatışmasının projeye olumsuz etkisi olmadığını söyledi. Aksine projenin ne kadar kıymetli olduğunun altının çizildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Basra Körfezi'nden, Irak'ın Fav Limanı'ndan başlayıp tüm Irak'ı 1200 km kat edip, Ovaköy'den ülkemize girecek olan demiryolu-otoyol, enerji ve iletişim nakil hatlarının olmasını bekliyoruz. Ülkemiz de yaklaşık 2100 km'lik seyirli Kapıkule'den Avrupa'ya bağlayan bir güzergah." dedi.

"SADECE KUZEY IRAK TARAFI KALDI"

Projenin yüzde 95 oranında bittiğini söyleyen Uraloğlu sadece Kuzey Irak tarafında projenin netleşmesinin gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu günlerde netleşmesi gerekir. Orada merkezi ve bölgesel yönetimin çözmesi lazım. Şu anda 4'lü olarak, Türkiye, Irak, Katar ve BAE mutabakat zaptı var. Finansman modelini bu sene netleştirip, gelecek yıl da başlayalım diye düşünüyoruz.

Türkiye'de ilk etapta Ovaköy-Nusaybin arasındaki 127 km'lik alanda demiryolu hiç yok. Nusaybin'den itibaren, Suriye sınırını takip edip Gaziantep'te birleşen bir demiryolu hattımız var. İlk etapta 127 km'lik yerin ihalesini yapalım diye düşünüyoruz.

Süreci başlattık. Ovaköy-Nusaybin arasını bağladığımızda, otomatikman Kapıkule'ye bağlamış olacağız. Onun haricinde Konya'dan, Afyon'dan, Bilecik'e kadar birçok yapmamız gereken, mevcut hatları geliştirmemiz gereken işlerimiz de var. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep... 312 km'lik bölümler halinde tamamlanmış olacak"

"KRİTİK ZAMANDA KULLANACAĞIZ"

Kalkınma Yolu'nun Türkiye'ye katkılarını da anlatan Uraloğlu şöyle konuştu:

"2 hafta önce Bulgaristan Başbakanı ve Ulaştırma Bakanı ile görüştüm. Orada Başbakan şunu söyledi; "Pandemide bizim doğalgaz problemimizi en kritik 6 ayda Türkiye çözdü. Biz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." dedi. Türkiye doğalgaz ihracatçısı bir ülke mi? Değil. Ne oldu? Biz kurduğumuz enerji nakil hatlarıyla Türkiye'de potansiyel oluşturduk. Elbette buradan da ticari kazanç söz konusu oldu. Kalkınma Yolu'nu da böyle değerlendirebiliriz.

Yarın bir kritik zamanda stratejik olarak oraları kullanmaktır. Bakın dünya petrolünün yüzde 30 civarı Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Orası bir an kapanmış olsa orada hiçbir hareket olmayacak. Ama bizim hattımız açılmış olsa, tüm o Batı'ya giden ve Doğu'ya gidecek olan akaryakıtın buralardan gitmesi de mümkün olacak.