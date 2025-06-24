İran'da kalan yolcu uçakları ne zaman yurda dönecek? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İran'da kalan yolcu uçaklarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Irak'taki uçaklarımızın getirilmesiyle ilgili yarın için bir hazırlık yapıyoruz. İran için şimdilik süreci takip ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran-İsrail savaşı nedeniyle bölgede kalan yolcu uçaklarına ilişkin açıklamada bulundu. İran'ın ABD'ye misilleme saldırısı nedeniyle Irak'ta kalan yolcu uçaklarının yarın döneceğini belirten Uraloğlu, İran'daki uçaklar için ise takipte olduklarını bildirdi.

TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları cevaplayan Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

ÇATIŞMALAR HAVACILIK SEKTÖRÜNÜ ÇOK ETKİLEDİ

"Bu çatışma öncelikle havacılığı etkiledi. Bölge ülkeleri zaman zaman hava sahalarını açıp kapattı. Bunun yolcu ve iş gücü trafiğini olumsuz etkilediğini görüyoruz. Hürmüz Boğazı'nın kapanma riski ticari faaliyetler açısından önemliydi. Alternatiflere her zaman ilgili bakanlıklarımız bakıyorlar. Biz de deniz trafiği açısından nasıl bir yol izleyebiliriz ona bakıyoruz.

YOLCU UÇAKLARI NE ZAMAN YURDA DÖNECEK?

İran'da 7 tane, Irak'ta 4 tane olmak üzere toplam 11 havayolu şirketimize bağlı uçaklar orada kaldı. İlk etapta makul bir beklemeden sonra tüm personelleri karayoluyla ülkemize getirdik. Irak'taki 4 uçağı ülkemize getirmek için girişimlerimiz var. İran için ise beklemede kalmaya devam edeceğiz.

SAVAŞTAN ULAŞTIRMA KORİDORLARI NASIL ETKİLENDİ?

Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Umman ülkelerinde uçuş kısıtlamaları vardı. Havayolu taşıyıcıları ara ara yolcu taşımacılığına başlıyor. İran'ın Katar'daki ABD üssünü vurmasıyla gerekli takipleri sağladık. Bir risk alma şansımız yok. Temkinli olmak durumundayız. Birincil derecede İsrail, Irak, Suriye ve İran dışındaki ülkelere bir risk olmadığı sürece uçuşları başlatacağız.

TÜRK HAVA SAHASI ÜSTÜNDEN UÇUŞ SAYISI DÜŞTÜ

Hareketli bir coğrafyadayız. İsrail'in Gazze saldırıları sebebiyle bazı hava trafiğinde etkilenmeler oldu. 1600 civarında uçak hareketi söz konusu. Kriz dönemlerinde 1200'lere kadar düştü. Ülkemizin üzerinden 1200 civarına düşmüş durumda.

TÜRKİYE SİBER GÜVENLİKTE NE ÖNLEM ALDI?

Birçok fiber optik hatlarımız var. İlgili kurumlarımızla iş birliği halindeyiz. Gerekli önlemlerimizi aldık, ülkemizle ilgili herhangi bir sıkıntı öngörmüyoruz. Bu süreçte herhangi bir saldırı olmadı. 7/24 hizmet eden 8 bini aşkın uzmanla iş birliği halinde çalışan ekip var. Geçen yıl 120 bin civarında bu yıl ise 40 bin civarında zararlı erişimi engelledik.

TÜRKİYE, SURİYE'NİN KALKINMASINDA DEVREDE

Suriye'deki Şam Havalimanı ve Halep Havalimanını ayağa kaldırma noktasında gayret içinde olduk. Suriye'de devrinden hemen sonra yeni yönetimle bir araya geldik. Öncelikle THY daha sonra AJet uçuşlarına başladı. İlerleyen günlerde daha fazla olması da söz konusu. Demiryolu hattında ise Şam'a kadar ilerleyeceğiz, bununla ilgili çalışmalar sürüyor. Hicaz Demir Yolları'nın ayağa kaldırılması çalışması var. Karayolu taşımacılığını düzenleyen bir taslak metin üzerinde anlaştık. Suriye'de altyapı için gayret gösteriyoruz.

Kalkınma Yolu'nun ne anlama geldiğini bugünlerde daha iyi anlıyoruz. Şu anda 4 ülke var. Irak, Türkiye, BAE ve Katar bir mutabakat yürütüyor. Diğer ülkelerin de talepleri doğrultusunda değerlendirme yapabiliriz.

TÜRKSAT 7A UYDUSU İÇİN İLK İMZALAR ATILDI

Türkiye'nin belli hakları var. Gönderdiğimiz uyduların 15 yıl ömürleri var. Süre sonunda da yerlerine yenilerini koymamız gerekir. Sırasıyla bunları yenilemek istiyoruz. 6A uydusunun kapsama alanı sabit ama yeni teknolojiyle yerlerini değiştirebiliyorsunuz. 7A için bunu düşünüyoruz.

Askeri haberleşmenin ne kadar kıymetli olduğunu görmüş oldu. Yazılımı yaptığımız uydu bizi çok daha rahat hissettiriyor.

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TÜRKİYE, 5G TEKNOLOJİSİNDE HANGİ AŞAMADA?

Otomasyon, robotik teknoloji, cerrahi alanda yani birçok alanda bu teknoloji ciddi katkı sağlayacak. Ülkemizdeki bu hızları yakalamak istiyoruz. Günlük pratik ihtiyacının yanında sanayi ve teknolojide kullanmak istiyoruz. İstanbul Havalimanı'nda 5G deneyimleyebiliyorsunuz. 2026 yılı içinde 5G'nin ilk sinyalini alıp yaygınlaştırmak istiyoruz.