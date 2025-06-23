ABD’nin büyük hilesi ortaya çıktı: İran 'yem uçaklarla' kandırılmış

ABD'nin İran’ın kritik nükleer tesislerine yönelik sürpriz saldırısının perde arkasında yeni detay ortaya çıktı.operasyon sırasında İran savunmasını tamamen şaşırtan özel bir taktik kullanıldı. Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalanan B-2 hayalet bombardıman uçaklarından oluşan bir grup, gerçek saldırıyı gizlemek için “yem” olarak görev yaptı.

ABD, İran’ın önemli nükleer tesislerine yönelik düzenlediği "Gece Yarısı Çekici" operasyonuyla büyük bir sürpriz yaptı. Missouri’deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü’nden havalanan B-2 hayalet bombardıman uçakları, havada 18 saat boyunca fark edilmeden ilerledi, iletişimi minimumda tuttu ve havada yakıt ikmali yaptı. Ancak bu uçaklar gerçek saldırıyı yapanlar değildi; asıl saldırı başka bir grup B-2 bombardıman uçağı tarafından gerçekleştirildi.

ABD'NİN "YEM UÇAĞI" TAKTİKLERİ İRAN SAVUNMASINI HAZIRLIKSIZ YAKALADI

Pentagon, gerçek saldırı grubunun 7 B-2 bombardıman uçağından oluştuğunu ve 18 saat boyunca sessizce doğuya ilerleyerek İran hava sahasına sürpriz yaptı. ABD savaş uçakları, İran savaş uçaklarını ve füzelerini meşgul etmek için bombardıman uçaklarının önünde “yem” olarak uçtu. Bu taktik, İran hava savunmasının hazırlıksız yakalanmasını sağladı.

B-2 UÇAKLARINDAN TARİHİN EN BÜYÜK OPERASYONEL SALDIRISI

Operasyon kapsamında B-2 uçakları, her biri 13,6 ton ağırlığında olan 14 adet GBU-57 sığınak delici bombası kullandı. Pentagon, bu saldırının 11 Eylül sonrası en uzun ikinci B-2 operasyonu olduğunu açıkladı. Operasyona 125'ten fazla ABD askeri uçağı katıldı.

75 MÜHİMMAT, 125 UÇAK, SIFIR KAYIP

Toplamda 75 hassas güdümlü mühimmat kullanıldı, hiçbir uçağa ateş açılmadı ve tüm birlikler İran hava sahasından güvenli şekilde çıktı. Operasyonun ardından ABD Kongresi bilgilendirildi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI: İRAN CEVAP VEREMEDİ

Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, İran’ın hiçbir savaş uçağının havalanmadığını ve karadan havaya füze sistemlerinin dahi saldırıyı fark etmediğini belirtti. Caine, "Sürpriz unsurunu elimizde tuttuk" dedi. İlk hasar değerlendirmeleri hedef bölgelerde ciddi tahribat olduğunu gösterse de İran’ın nükleer kapasitesine dair kesin açıklama yapılmadı.

KÖRFEZ ÜLKELERİ YÜKSEK ALARMDA

ABD'nin saldırısı sonrası Körfez ülkeleri bölgedeki riskleri değerlendirerek yüksek alarma geçti. ABD ordusu, Orta Doğu’daki askerî varlığını yeniden konumlandırırken, askeri koruma önlemlerini artırdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik geniş çaplı savaş arayışında olmadıklarını ancak gerektiğinde daha büyük operasyonlara hazır olduklarını söyledi.

ABD'DEN İRAN'A MÜZAKERE MESAJI

Trump yönetimi, İran’ı müzakere masasına çağırmaya devam ederken, saldırıların devamı halinde ilave hedeflerin vurulabileceği uyarısı yapıldı. Hegseth, “İran bu uyarılara kulak verirse akıllıca davranmış olur” dedi.