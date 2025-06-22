"Gece Yarısı Çekici" operasyonunun detayları belli oldu! ABD'den yola çıkıp 18 saat sonra İran'ı vurdular

ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise yönelik gerçekleştirdiği ve tarihin en büyük B2 bombardıman operasyonlarından biri olarak kayda geçen “Gece Yarısı Çekici” (Midnight Hammer) harekatının detayları netleşti

Dünya nefesini tuttu, ABD harekete geçti. Washington yönetiminin “Gece Yarısı Çekici” adını verdiği gizli operasyonun detayları ortaya çıktı. ABD topraklarından havalanan B2 bombardıman uçakları, tam 18 saatlik sessiz bir uçuşun ardından İran’ın üç büyük nükleer tesisini hedef aldı. Tüm dünya, sadece 25 dakikada tamamlanan bu tarihi hava saldırısıyla yeni bir dönemin kapısının aralandığına tanıklık etti.

ABD Savunma Bakanlığı, operasyonun 18 saatlik bir uçuşla İran’a ulaşan 7 adet B2 bombardıman uçağıyla gerçekleştirildiğini, toplamda 125'ten fazla askeri hava aracının görev aldığını açıkladı.

Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından ABD Savunma Bakanlığı, Kongre’yi resmî olarak bilgilendirdi. Pentagon yetkilileri, İran’dan veya müttefiklerinden gelebilecek muhtemel karşılıklar için tüm kuvvetlerin yüksek alarm durumuna geçirildiğini açıkladı.

ASGARİ İLETİŞİMLE HAVALANDILAR, İRAN SAVUNMASINI AŞTILAR

Cuma gecesi başlayan operasyonda, bombardıman uçakları minimum haberleşmeyle ABD’den batıya doğru havalandı. Aynı anda başka bir bölgeye yönlendirilen ikinci bir uçak filosu ile yanıltma (taktiksel şaşırtma) manevrası yapıldı. Gerçek saldırı ise doğuya yönlendirilen B2 filosu tarafından gerçekleştirildi.

ABD uçakları İran hava sahasına girdiğinde, İsfahan’daki hedeflere denizden Tomahawk füzeleri fırlatıldı. Ardından Fordow ve Natanz nükleer tesisleri yüksek hassasiyetli bomba saldırısıyla hedef alındı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI: BUNKER-BUSTER' BOMBALARININ ETKİSİ GÖRÜLDÜ

ABD’nin İran’ın Fordo nükleer tesisine düzenlediği saldırının ardından çekilen ilk uydu görüntüleri, operasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Planet Labs tarafından paylaşılan görüntülerde, hedef bölgedeki zeminin yapısında belirgin değişiklikler ve Amerikan yapımı bunker-buster bombaları için muhtemel giriş noktaları görülebiliyor.

22 Haziran’da çekilen görüntülerde gri toz katmanları, çarpma noktalarına yakın bölgelerde net şekilde seçilebiliyor. Uydu analizlerine göre destek binalarının büyük kısmı bozulmadan kalmış gibi görünse de, yeraltı kompleksinin ciddi yapısal hasar almış olabilir.

14 DEV BOMBA, 25 DAKİKALIK OPERASYON

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre, operasyonda 12’si Fordow’a, 2’si Natanz’a olmak üzere toplam 14 adet GBU-57 “sığınak delici” bomba kullanıldı. Bu bombalar nükleer tesislerin altına kadar ulaşabilecek güce sahip.

Operasyon İran yerel saatiyle 02.10’da başladı ve sadece 25 dakika sürdü. İsfahan’a yönelik Tomahawk füzeleri ise operasyonun sonunda sürpriz etkisini korumak adına ateşlendi.

SAVUNMA SİSTEMLERİ TEPKİ VEREMEDİ

ABD yetkililerine göre, İran hava savunma sistemleri saldırıyı algılayamadı. Herhangi bir karşı ateş açılmadı ve pilotlara yönelik tehdit algılanmadı. Savunma yetkilisi Dan Caine, "İran’ın uçaksavar sistemleri tarafından fark edilmedik" dedi.

EN BÜYÜK B2 GÖREVİ: 75 MÜHİMMAT, 125 UÇAK, SIFIR KAYIP

ABD'nin açıklamasına göre, bu görev B2 bombardıman uçaklarıyla bugüne kadar yapılan en büyük operasyon olarak kayda geçti. Toplamda 75 hassas güdümlü mühimmat kullanıldı, hiçbir uçağa ateş açılmadı ve tüm birlikler İran hava sahasından güvenli şekilde çıktı. Operasyonun ardından ABD Kongresi bilgilendirildi.

ABD Savunma Bakanı, "İran’ın bize veya müttefiklerimize yönelik her türlü karşılığında cevap vermeye hazırız" diyerek yüksek alarm durumunun sürdüğünü belirtti.

"HASAR AĞIR"

ABD’li askeri kaynaklar, üç ana nükleer tesiste ciddi ve kalıcı hasar oluştuğunu bildiriyor. Ancak İran yönetiminden henüz detaylı bir açıklama yapılmış değil. Operasyonun yankılarının Orta Doğu’yu ve küresel enerji piyasalarını nasıl etkileyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.