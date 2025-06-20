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Suriye için müjde! Türkiye desteğiyle açılıyor, 300 yatak kapasitesi var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Suriye için müjde! Türkiye desteğiyle açılıyor, 300 yatak kapasitesi var
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu’da katıldığı bir dizi programda önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Bugün kardeşimiz Suriye'de de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz" diyerek, Suriyelilere 300 yataklı kalp ve damar hastanesi müjdesi verdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu’da katıldığı bir dizi programda Suriye’de yapılan sağlık yatırımları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir dizi program için Bolu'ya gelen Bakan Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti.

Suriye için müjde! Türkiye desteğiyle açılıyor, 300 yatak kapasitesi var - 1. Resim

BAKAN MEMİŞOĞLU'DAN BOLU'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Vali Abdulaziz Aydın ve kent protokolüyle görüşmesinin ardından konuşan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında 49'uncu ili ziyaret ettiklerini söyledi.

Memişoğlu, koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle daha iyi sağlık hizmeti sunmak, Türkiye'yi sağlık alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri yapmak için çalıştıklarını kaydetti.

Bolu'nun sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunan illerden biri olduğunu dile getiren Memişoğlu, ancak fiziki yapıların yenileme ihtiyacının bulunduğunu belirtti.

Memişoğlu, İzzet Baysal Devlet Hastanesinin yerinde 400 yataklı hastane planladıklarını, yatırıma aldıklarını, kısa zamanda da projesini bitirip inşaatına başlayacaklarını anlatarak, "Kadın doğum blokunun inşaatı devam etmekte. Fizik Tedavi Hastanemizi de yeniliyoruz, temmuzda ihalesi yapılarak sağlık hizmetlerini en kısa zamanda sunar hale getireceğiz" dedi.

Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, yurt dışından gelenlerle de sağlık hizmeti sunabilen, dost ve kardeş ülkelere de destek verebilen kapasite ve yeteneğe sahip olduğunu vurguladı.

Suriye için müjde! Türkiye desteğiyle açılıyor, 300 yatak kapasitesi var - 2. Resim

SURİYE'YE 300 YATAKLI KALP HASTANESİ

Memişoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bugün kardeşimiz Suriye'de de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz.

Şam ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp oradaki kardeşlerimize de iyi sağlık hizmeti sunması için desteklerimizi sunacağız.

Protokolleri imzaladık, çok kısa zamanda Şam'da sağlık hizmeti sunan 300 yataklı kalp damar hastanesini de Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yansıması olarak oradaki insanlara sağlık hizmeti sunar hale getireceğiz.

Programda, Bakan Memişoğlu'na AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, MHP İl Başkanı Ayhan Çelikkol, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammet Emin Demirkol, İl Sağlık Müdürü Abdullah Danışman ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Memişoğlu, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.

Memişoğlu, programı kapsamında Merkez İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi ile İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ziyarette bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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