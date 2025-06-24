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Hangi ülkelere uçamıyoruz? Bakanlık bir bir açıkladı, işte iptal edilen seferler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hangi ülkelere uçamıyoruz? Bakanlık bir bir açıkladı, işte iptal edilen seferler
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Orta Doğu’da yükselen tansiyon hava trafiğini vurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, güvenlik gerekçesiyle iptal edilen yurt dışı uçuşları ve kapalı hava sahalarını tek tek açıkladı.

Orta Doğu’daki kriz hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası bölgede hava sahası kısıtlamaları uygulanmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, güncel uçuş durumu ve iptal edilen seferlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Uraloğlu, "Bakanlığımız ve tüm ilgili kurumlarımız gelişmeleri yakından takip ediyor. Seyahat güvenliği ve uçuş emniyeti için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" dedi.

Hangi ülkelere uçamıyoruz? Bakanlık bir bir açıkladı, işte iptal edilen seferler - 1. Resim

İRAN VE İSRAİL HAVA SAHASI KAPALI

Bakanlığın açıklamasına göre:

  • İran-Tahran uçuş bölgesi 25 Haziran saat 10.30’a kadar,

  • İsrail-Tel Aviv hava sahası ise 25 Haziran saat 03.59’a kadar uçuşlara kapalı.

Son olarak bazı uçuşlar geri çağrıldı, bazıları ise tamamen iptal edildi.

İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER

Açıklanan güncel listeye göre, uçuş yapılamayan ülkeler ve iptal edilen destinasyonlar şöyle:

  • AJet: Dubai, Dammam, Sharjah

  • SunExpress: Dubai, Beyrut, Erbil

  • Pegasus: Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat, Karaçi

Öte yandan Cakarta ve Denpasar çıkışlı iki sefer, Umman hava sahasının kapalı olması nedeniyle Bakü’ye yönlendirilip yakıt ikmali sonrası İstanbul’a devam etti.

KÖRFEZ UÇUŞLARI NORMALE DÖNDÜ

Bakan Uraloğlu, Körfez bölgesine uçuşların büyük oranda normale döndüğünü ancak İran, Irak ve Suriye’ye uçuşların halen iptal durumunda olduğunu belirtti.

Ayrıca bölgede faaliyet gösteren BBN, ACT, MGA, MNG, Freebird, Airanka, ULS, Southwind ve Corendon gibi şirketlere ait uçak veya görevli personelin kriz bölgesinde bulunmadığı da açıklandı.

UÇUŞ BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN

Bakanlık, yolculara uçuş öncesi mutlaka havayolu firmalarının resmi internet siteleri veya mobil uygulamalarından bilgi almaları uyarısında bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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