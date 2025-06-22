İsrail’de güvenlik kameraları hacklendi!

Siber güvenlik şirketi Check Point, İsrail’deki kurumsal ağlara yönelik dikkat çeken bir saldırı artışı tespit etti. Verilere göre, İsrail’in İran’la karşı karşıya geldiği savaş ortamının başlangıcından bu yana, güvenlik kameralarına yönelik siber saldırı girişimlerinde tam %1.274’lük bir artış yaşandı.

İsrailli yetkililer, İran'ın ülke genelinde güvenlik kameralarını ele geçirerek casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu açıkladı. Açıklamaya göre İran, İsrail'in füze saldırısının ardından füzelerin nereye isabet ettiğini anlayabilmek için sivil kameraları izlemeye çalıştı.

İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü’nün eski genel müdür yardımcısı Refael Franco, devlet radyosuna verdiği demeçte "Son günlerde İranlıların kameralara bağlanarak isabet noktalarını öğrenmeye çalıştıklarını biliyoruz" dedi.

Yetkililer, vatandaşlara güvenlik kameralarını güçlü şifrelerle korumaları ya da geçici olarak devre dışı bırakmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan, siber güvenlik şirketi Check Point, İsrail’deki kurumsal ağlara yönelik saldırılarda büyük artış yaşandığını bildirdi. Verilere göre, savaşın başladığı tarihten bu yana güvenlik kameralarına yönelik saldırı girişimleri %1.274 oranında arttı. Saldırıların çoğunun küçük ve orta ölçekli işletmeleri hedef aldığı belirtildi.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ KENDİ HALKINI MI VURDU?

Öte yandan İsrail’in kendi hava savunma sistemine ait füzelerin yanlışlıkla yerleşim alanlarına düştüğü iddiası ise paniği daha da artırdı. Yerel kaynaklara göre, Hayfa, Tel Aviv ve Beerşeba’daki bazı bölgelerde “yanlış ateşlenen” füzelerin sivil alanlara isabet ettiği bildirildi.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZELİ MİSİLLEME: 20 YARALI

ABD’nin İran’ın İsfahan, Fordow ve Natanz’daki nükleer tesislerini bombalamasının ardından İran’dan sert bir karşılık geldi. İran ordusu, İsrail’e 27 füze fırlatarak iki ayrı yaylım ateşi gerçekleştirdi. Bu saldırılar Tel Aviv, Hayfa, Kudüs ve Ness Ziona gibi şehirleri hedef aldı.

İsrail’in kıyı kentlerinde sirenler çaldıyankılandı. Tel Aviv’deki Ramat Aviv bölgesinde bir bina tamamen yıkıldı. İlk yardım ekiplerinin verdiği bilgiye göre saldırılarda en az 20 kişi yaralandı.