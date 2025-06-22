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Tahran'a yeni saldırı dalgası! 30 savaş uçağı kalktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tahran&#039;a yeni saldırı dalgası! 30 savaş uçağı kalktı
İsrail, Tahran, Saldırı, Füze, İran, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail ordusu, yaklaşık 30 savaş uçağının 60'tan fazla mühimmat kullanarak orta ve güneybatı şehirlerindeki "düzinelerce askeri hedefe" saldırdığını duyurdu.

İsrail ordusu, dün gece ABD'nin nükleer tesislere yönelik saldırılarının ardından bugün İran'da gerçekleştirdiği saldırıların ayrıntılarını açıkladı.

Ordu, hava kuvvetlerinin "İsfahan, Buşehr, Ahvaz ve ilk kez Yezd bölgesindeki füze mevzilerine ve insansız hava araçlarına saldırdığını" söyledi.

IDF, yeni bir saldırıyı daha duyurdu.

Tahran'a yeni saldırı dalgası! 30 savaş uçağı kalktı - 1. Resim

30 SAVAŞ UÇAĞI 60'TAN FAZLA HEDEFE SALDIRIYOR

İşgalci İsrail ordusu, yaklaşık 30 savaş uçağının 60'tan fazla mühimmat kullanarak orta ve güneybatı şehirlerindeki "düzinelerce askeri hedefe" saldırdığını söylüyor.

Hedefler arasında, bazı uzun menzilli füzelerin depolandığı ve hava kuvvetlerinin İsrail'e doğru yaklaşık 60 füze fırlatıldığını söylediği Yezd bölgesindeki stratejik füze karargahı da vardı.

Füze rampaları ve askeri alanların yanı sıra bir insansız hava aracı karargahı ve bir depo da vuruldu.

IDF şunları ekledi: "Saldırılar sırasında hava kuvvetlerine ait bir uçak elli füze rampasından İran askeri kuvvetlerine mensup askerleri tespit etti ve hemen ardından onları ortadan kaldırdı.

"IDF, İsrail Devleti'ne yönelik bir tehdidi ortadan kaldırmak için her bölgeye ulaşmaya ve İran topraklarından saldırmaya devam edecektir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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