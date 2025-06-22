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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik İran-İsrail savaşı yorumu! "Diplomasiye ihtiyaç var"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İran, İsrail, ABD, Orta Doğu, Nükleer Savaş, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İran-İsrail savaşı tüm şiddetiyle sürerken, ABD'nin Orta Doğu'ya müdahaleleri de sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan bölgedeki gerilime yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik İran-İsrail savaşı yorumu!

"BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ"

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin sürdüğü esnada İsrail'in İran'a yönelik hukuk dışı saldırganlığıyla başlayan bölgesel gerilimin, ABD'nin de sürece müdahil olmasıyla yeni ve derin endişeler uyandıran boyutlar kazandığını aktaran Yılmaz, bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçların doğabileceğini belirtti.

İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili adil ve doğru tutumun, saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır. Çatışmaların tırmanması halinde, insani, çevresel ve ekonomik maliyetler yükselecek, tüm taraflar açısından güvenlik riskleri artacaktır.

Uluslararası toplumu, kurumları ve tüm sorumluluk sahibi ülkeleri, müzakereye dayalı diplomatik çözüm için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yaklaşımı ve çabaları desteklemeye davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, insani

değerlerden, hukuktan, adaletten, istikrardan ve sorunlara diplomasi yoluyla barışçıl çözüm arayışından yana olmaya devam edeceğiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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