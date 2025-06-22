Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik İran-İsrail savaşı yorumu! "Diplomasiye ihtiyaç var"

İran-İsrail savaşı tüm şiddetiyle sürerken, ABD'nin Orta Doğu'ya müdahaleleri de sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan bölgedeki gerilime yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin, İran'daki nükleer tesislere yönelik hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BİR AN ÖNCE SON VERİLMELİ"

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakerelerin sürdüğü esnada İsrail'in İran'a yönelik hukuk dışı saldırganlığıyla başlayan bölgesel gerilimin, ABD'nin de sürece müdahil olmasıyla yeni ve derin endişeler uyandıran boyutlar kazandığını aktaran Yılmaz, bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçların doğabileceğini belirtti.

İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili adil ve doğru tutumun, saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılması olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti: