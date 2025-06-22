ABD kökenli Papa'dan İran'a yönelik saldırıya sert tepki! "Telafisi imkansız bir uçurum"

ABD kökenli Papa 14. Leo, Orta Doğu'daki tırmanan çatışmalar karşısında acil barış çağrısı yaparak, "Silahlar sussun, diplomasi konuşsun" mesajı verdi ve savaşın geri dönüşsüz insani trajedilere yol açabileceği uyarısında bulundu. ABD'nin İran nükleer tesislerine düzenlediği saldırılar ve İran'ın İsrail'e misillemeleriyle derinleşen kriz, bölgede sivil kayıpları artırırken uluslararası gerilimi tırmandırıyor.

ABD kökenli, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Pazar günü Orta Doğu’da tırmanan gerilim karşısında acil bir barış çağrısında bulundu.

"KONTROLDEN ÇIKIYOR"

ABD'nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırıları ve İran’ın İsrail şehirlerine yönelik misilleme füze saldırılarının ardından konuşan Papa, durumun “kontrolden çıkma riski” taşıdığını belirtti.

Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre, Apostolik Saray’ın penceresinden Angelus duası sonrası konuşan Papa, “Savaşın trajedisi, telafisi imkânsız bir uçuruma dönüşmeden durdurulmalı” dedi.

Sözlerine, özellikle Gazze ve diğer çatışma bölgelerinde sivillerin yaşadığı acının, artan şiddet arasında göz ardı edilme riski taşıdığını belirterek devam eden Papa, “Bugün her zamankinden daha fazla, insanlık barış için feryat ediyor. Bu feryat, silahların gürültüsü ve savaşı körükleyen söylemlerle bastırılmamalı” uyarısında bulundu.

Papa, devam eden şiddetin insanlığı geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükleyebileceğini belirterek, “İnsan onurunun tehdit altında olduğu yerde uzak savaş olmaz,” dedi. “Savaş sorunları çözmez, aksine onları derinleştirir ve halkların tarihinde nesiller boyu sürecek yaralar açar.”

Herhangi bir askeri zaferin, yas tutan annelerin acısını, çocukların korkusunu ve gençlerin çalınmış geleceğini telafi edemeyeceğini söyleyen Papa, “Silahlar sussun, diplomasinin dili konuşsun. Geleceği barışla inşa edelim, şiddet ve kanla değil,” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda uluslararası topluma da çağrıda bulunan Papa, “Özellikle yetki sahibi olanlar, insanlığı geri dönüşsüz bir yola sürüklememek için sorumlulukla hareket etmeli” dedi.

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerine yönelik "çok başarılı" hava saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Bu gelişme, daha büyük çaplı bir çatışma riskini gündeme getirdi.

ABD saldırılarının ardından İran, BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağırarak saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti ve kınama istedi.

13 Haziran'da İsrail'in İran'daki askeri ve nükleer hedefleri bombalamasıyla başlayan çatışmalarda tansiyon her geçen gün artıyor. İran'ın misilleme saldırılarında İsrail tarafında en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı ise, İsrail saldırılarında ülkede en az 430 kişinin öldüğünü, 3.500’den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.