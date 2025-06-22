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İran'ın Buşehr nükleer santrali yakınında patlama meydana geldi

Kaynak: Dış Haberler
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İran&#039;ın Buşehr nükleer santrali yakınında patlama meydana geldi
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Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde bulunan nükleer santralin yakınında patlama meydana geldi.

İran'ın güneyinde bulunan Buşehr nükleer santrali yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olayın ardından İran hava savunma sistemleri bölge genelinde aktif hale getirildi.

İSRAİL'DEN YEZD'E HAVA SALDIRISI: GARNİZON VE TESİSLER HEDEFTE

İran'ın Yezd eyaletindeki yerel kaynaklar, İsrail savaş uçaklarıYezd-Mehriz otoyolu kenarındaki bir garnizona saldırı düzenledi. Aynı zamanda bölgedeki iki atık depolama tesisinin hedef alındığı ancak saldırının büyük çapta bir hasara yol açmadığı iletildi.

Saldırıların ardından Yezd'deki savunma sistemleri anında devreye alındı.

UAEA'DAN UYARI: NÜKLEER TESİSLER HEDEF OLMAMALI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi, son saldırıların ardından yaptığı açıklamada, nükleer tesislerin hiçbir koşulda saldırı hedefi olmaması gerektiğini vurguladı.

Grossi, "Zenginleştirilmiş uranyum stokları dahil olmak üzere İran’daki denetim faaliyetlerinin devam edebilmesi için acil ateşkese ihtiyaç var" dedi. Tahran ile sürdürülebilir bir bilgi alışverişinin sağlanmasının, bölgedeki nükleer güvenliğin korunması açısından hayati önemde olduğunu dile getirdi.

İran'ın Buşehr nükleer santrali yakınında patlama meydana geldi - 1. Resim

TEBRİZ'DE SALDIRI

İran’ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kenti, İsrail'in saldırılarının yeni hedefi oldu. Eyalet Valisi Majid Farshi, saldırılarda Tebriz’in dış mahallelerinde üç yerin “Siyonist rejim” tarafından doğrudan hedef alındığını duyurdu.

Vali Farshi, yaptığı açıklamada, “Bu vahşi saldırıda, Tebriz'in dış mahallelerindeki üç yer Siyonist rejim tarafından hedef alındı” dedi. 

Kaynak: Dış Haberler

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