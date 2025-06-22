Devrim Muhafızları savaş odasından seslendi! "Gönüllü güçler seferber edilecek"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, savaş operasyon odasından ulusa seslendi. Kriz anlarında ilk kez kamuoyuna açık şekilde görüntülenen komutan, "Gönüllü halk güçleri seferber edilecek" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, savaş operasyon odasından yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı sert mesajlar verdi. "İran’ın havacılık ve uzay operasyonları sona ermeyecek. Siyonist varlık artık barıştan faydalanamayacak" diyen Pakpur, İran’ın askeri faaliyetlerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

"HALKIN DAYANIŞMASI ARTIYOR, BU İLAHİ BİR LÜTUF"

Pakpur, halkın direniş ruhunun zamanla daha da pekiştiğine dikkat çekerek, "Bu bir ilahi lütuftur" ifadelerini kullandı. Devrim sürecinde hayatını kaybedenleri anan komutan, "Kayıplarımız devrim ağacını kanlarıyla suladı" dedi.

"GÖNÜLLÜ HALK KUVVETLERİ SEFERBER EDİLECEK"

Komutan Pakpur ayrıca, gönüllü halk güçlerinin seferber edileceğini açıkladı.

"SALDIRIYA KATILAN UÇAKLARIN KALKIŞ NOKTALARI TESPİT EDİLDİ"

Komutanlık tarafından yapılan açıklamada, "ABD’nin bölgedeki askeri üslerinin sayısı bir güç göstergesi değil; aksine, bu üsler onların hassasiyetini ve savunmasızlığını iki katına çıkarıyor" denildi.