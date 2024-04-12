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Siyasette bayram havası! Birlikte çalışalım mesajı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Siyasette bayram havası! Birlikte çalışalım mesajı...

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti ve CHP arasındaki bayram ziyaretinde kutuplaşmanın bırakılması, meselelerin çözümü için birlikte çalışılması mesajları verildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşandı. Ziyaretlerde ekonomi, mahallî seçim sonuçları ve İsrail’in Gazze’de Filistinlilere uyguladığı soykırım konuları görüşüldü. Günün ilk bayramlaşması CHP Genel Merkezinde gerçekleşti. MKYK Üyesi Hasan Sert’in başkanlık ettiği AK Parti heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki heyeti ziyaret etti. Sıcak mesajların verildiği görüşmede Nazlıaka, bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğunu ifade ederek “Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz” dedi.

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AK Partili Sert, sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekti. Sert “Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirmemiz gerekiyor. Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız” ifadelerini kullandı. 

Siyasette bayram havası! Birlikte çalışalım mesajı... - 2. Resim

KUTUPLAŞMAYI BIRAKALIM 

Mahallî seçim sonuçlarına da değinen Sert “Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor” diye konuştu. Bayramlaşmada bir diğer konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze oldu. İsrail’e yönelik alınan tedbirleri olumlu karşıladıklarını aktaran CHP’li Nazlıaka “Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz” açıklamasını yaptı. CHP’ye daha sonra MHP, İyi Parti, DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, BBP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi heyetleri bayram ziyaretinde bulundu.

Siyasette bayram havası! Birlikte çalışalım mesajı... - 3. Resim

AK Parti de ise ziyaretçiler Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı. İlk olarak CHP’nin ziyaret ettiği AK Parti, MHP, İyi Parti, HÜDA Par, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve Vatan Partisi’yle bayramlaştı.

Siyasette bayram havası! Birlikte çalışalım mesajı... - 4. Resim

GAZZE’YE SAHİP ÇIKAN BİZİZ 

Buruk bir bayram yaşandığını ifade eden Belgin Uygur, Filistin’deki soykırımın, katliamın yaklaşık altı aydır sürdüğünü ifade etti. Uygur “Gazze davasına en çok sahip çıkan ülkelerdenSiyasette bayram havası! Birlikte çalışalım mesajı... - 5. Resim biriyiz, liderlerden birine sahibiz” dedi. MHP heyetine başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz da Türkiye’nin Gazze’ye şu anda en fazla yardım yapan ülkeyken birilerinin bunu farklı değerlendirip istismar konusu yapması kabul edilebilir olmadığını söyledi. 

 

MHP’deki bayramlaşma ise AK Parti ziyaretiyle başladı. MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet, parti genel merkezine gelen parti temsilcilerini kabul etti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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