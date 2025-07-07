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Uzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli oldu
Uzman Jandarma, Ölüm, Kansızlık, Bursa, Yenişehir, Orhangazi, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde görev yapan uzman jandarma Ahmet Pola, vefat etti. 47 yaşında hayata gözlerini yuman Pola’nın cenazesi memleketi Orhangazi'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde jandarma komutanlığında görevli Uzman Jandarma Ahmet Pola, bir süredir mücadele ettiği kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Uzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli oldu - 1. Resim

3 ÇOCUK BABASIYDI

3 çocuk babası olan Uzman Jandarma Ahmet Pola için memleketi Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi.

Uzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli oldu - 2. Resim

Yeni Camii'de kılınan cenaze namazında ailesi, yakınları ve meslektaşları gözyaşlarına boğuldu.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ahmet Pola, cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi. 

Uzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli oldu - 3. Resim

Törene Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Bekir Aydın, Jandarma Alay Komutanlığı'ndan rütbeli personel, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uzman Jandarma Ahmet Pola’ya veda: Ölüm nedeni belli oldu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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