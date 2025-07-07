Görevden alınan Rus Bakan saatler sonra ölü bulundu İntihar mı suikast mı?

Rusya Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt, Başkan Vladimir Putin tarafından görevden alındıktan sadece saatler sonra ölü bulundu. Rus basını Starovoyt'un "intihar ettiğini" bildirdi. Kremlin’in resmi internet sitesinde yayımlanan kararda, Putin’in Pazartesi günü Starovoyt’u görevden aldığı duyuruldu ancak herhangi bir gerekçe belirtilmedi.

Havalimanı krizinin ardından Putin’in öfkeyle görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit, saatler sonra ölü bulundu. Kaotik istifanın hemen ardından gelen ölüm haberi “İntihar mı, suikast mı?” sorularını beraberinde getirirken, Kremlin’de kriz daha da alevlendi.

İlgili Haber Havalimanı kaosu Putin’i çileden çıkardı! Bakanı apar topar görevden aldı

Rus basını Starovoyt'un "intihar ettiğini" yazdı.

Kremlin’in resmi internet sitesinde yayımlanan kararda, Putin’in Pazartesi günü Starovoyt’u görevden aldığı duyurulmuştu.

HAVAALANLARINDAKİ KAOSUN ARDINDAN KARAR GELDİ

Görevden alma kararının, hafta sonu Rusya’daki büyük havalimanlarında yaşanan büyük aksaklıkların ardından geldiği dikkat çekti. Moskova Sheremetyevo ve St. Petersburg Pulkovo havalimanlarında yüzlerce uçuş iptal edildi veya ertelendi.

Tatil sezonunun ortasında binlerce yolcu uzun süre havalimanlarında beklemek zorunda kaldı. Rusya'nın batısındaki ve orta bölgelerindeki diğer havalimanlarında da Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları nedeniyle aksamalar yaşandığı bildirildi.

YERİNE NİKİTİN ATANDI

Putin, Starovoyt’un yerine yardımcısı Andrey Nikitin’i Ulaştırma Bakanı olarak atadı. Nikitin, Şubat ayına kadar Rusya'nın Novgorod bölgesinin valisi olarak görev yapmıştı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Starovoyt’un görevden alınma nedenine ilişkin yorum yapmayı reddetti.

KREMLİN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Rus yetkililer, Starovoyt'un ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Kremlin'den detaylı bir yorum gelmedi. Rus medyası, bakanın ölümünü "gizemli bir intihar" olarak duyurdu. Olay, Moskova kulislerinde geniş yankı buldu.

UKRAYNA SALDIRILARI ULAŞIMI FELÇ ETTİ

Yetkililer, Pazartesi günü yaptıkları açıklamada Rusya'nın bir gecede Ukrayna'nın sivil bölgelerine 100'den fazla insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini ve bunun misilleme riskini artırdığını belirtti. Ukrayna’dan gelebilecek yeni saldırı tehdidi nedeniyle havaalanlarının yoğun yaz sezonunda yüzlerce uçuşu durdurmak zorunda kaldığı bildirildi.

ZELENSKİY'DEN İHA ÜRETİMİ MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise hafta sonunda yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupalı müttefikleri ve önde gelen bir ABD savunma şirketiyle insansız hava aracı üretimini artırmak için anlaşmalar imzaladığını duyurdu. Zelenskiy, Ukrayna’nın bu yıl "yüz binlerce" yeni İHA alacağını söyledi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLER SİLSİLESİ

Putin’in iktidarında muhalif siyasetçiler, gazeteciler, eski istihbaratçılar ve iş insanları birbiri ardına şüpheli şekillerde hayatını kaybetti. Roman Tsepov 2004’te radyasyona bağlı bir hastalık sonucu öldü. Anna Politkovskaya 2006’da Moskova’daki evinde vurularak öldürüldü. Aleksander Litvinenko, Londra’da polonyum 210 ile zehirlendi. Boris Nemtsov 2015’te Kremlin yakınlarında vurularak öldürüldü. Sergey Skripal İngiltere’de sinir gazı noviçok ile hedef alındı ve ağır yaralandı.

SINIR ÖTESİ SUİKASTLAR

Putin karşıtları sadece Rusya’da değil, yurtdışında da saldırılara uğradı. Ukrayna’da Denis Voronekov 2016’da başından vuruldu. Adam Osmayev ve eşi saldırıya uğradı, eşi hayatını kaybetti. Kiev’de gazeteci Pavel Sheremet’in arabasına yerleştirilen bomba infilak etti. Çeçen savaşçı Timur Mahauri, Kiev’de aracına konan bombayla öldürüldü.

NAVALNY'NİN ZEHİRLENMESİ

Putin’in en büyük rakibi olarak görülen Alexei Navalny, 2020’de bir uçuş sırasında aniden fenalaştı. Almanya’da yapılan testlerde Noviçok grubuna ait sinir gazıyla zehirlendiği açıklandı. Tedavi için Almanya’ya götürülen Navalny, iyileştikten sonra Rusya’ya döndüğünde tutuklandı ve uzun süredir ailesiyle görüşemediği iddia ediliyor.