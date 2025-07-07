Havalimanı kaosu Putin’i çileden çıkardı! Bakanı apar topar görevden aldı

Rusya’da havalimanlarını felç eden drone saldırıları ve art arda gelen güvenlik skandalları Kremlin’i karıştırdı. Putin, yaşanan kaosun ardından öfkesini Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’ten çıkardı ve onu apar topar görevden aldı. Ülkede yüzlerce uçuşun iptal edilmesi, tanker patlaması ve artan güvenlik zaafları Kremlin’de sinirleri gerdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede havacılık ve denizcilik sektörlerinde yaşanan bir dizi büyük aksaklığın ardından Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit'i görevden aldı.

"RESMİ KARARNAME YAYINLANDI"

Karar, 7 Temmuz'da Rusya'nın yasal bilgi portalında yayımlandı. Görevden alma kararında resmi bir gerekçe belirtilmedi. Ancak Starovoit'in görevden alınması, 5-6 Temmuz tarihlerinde Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırıları nedeniyle Rusya'nın büyük havalimanlarında yaklaşık 300 uçuşun durdurulmasının hemen ardından geldi.

"ECO WİZARD TANKERİNDE PATLAMA VE SIZINTI"

6 Temmuz'da Leningrad Oblastı'ndaki Ust-Luga limanında Eco Wizard isimli tankerde meydana gelen bir patlama amonyak sızıntısına yol açtı ve acil müdahale gerektirdi. Rus yetkililer sızıntının "önemsiz" olduğunu belirtse de Kremlin yanlısı Telegram kanalı Baza, patlamadan önce açıklanamayan bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Eco Wizard tankerinin, Rusya'nın petrol ve kimyasal ihracatına yönelik uluslararası yaptırımları aşmak için kullanılan "gölge filosu"nun bir parçası olduğuna inanılıyor. 2025 yılı başından bu yana Rus limanlarında yaşanan patlamalarda beş tanker hasar gördü.

"UÇUŞ İPTALLERİ VE GÜVENLİK ENDİŞELERİ"

Rusya Federal Havacılık Ajansı, Moskova'nın Şeremetyevo, St. Petersburg'un Pulkovo ve Nizhny Novgorod'un Strigino Havalimanlarında drone faaliyetlerinden kaynaklanan güvenlik endişeleri nedeniyle toplam 287 uçuşun ertelendiğini veya iptal edildiğini doğruladı.

Ukrayna'nın, Rusya'daki sivil hava ulaşımını sekteye uğratan insansız hava aracı saldırılarının, cephe hattının çok ötesinde Rus lojistiğini zayıflatmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğu değerlendiriliyor.

PUTİN, ANDREİ NİKİTİN'İ ULAŞTIRMA BAKAN VEKİLİ OLARAK ATADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görevden aldığı Roman Starovoit'in yerine Andrei Nikitin'i Ulaştırma Bakanlığına vekaleten atadı.

Roman Starovoit, Mayıs 2024’te Ulaştırma Bakanı olarak atanmıştı. Daha önce Rusya'nın Kursk Oblastı Valiliği görevini yürütüyordu. Starovoit, Ukrayna'ya karşı savaşta oynadığı rol nedeniyle hem Ukrayna hem de Batılı ülkeler tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

UKRAYNA İHA'LARI KİMYA FABRİKASINI HEDEF ALDI

Rusya'nın Moskova bölgesindeki Krasnozavodsk kentinde bulunan Kimya Fabrikası, sabahın erken saatlerinde İHA saldırısına uğradı.

"SINIRDAN 540 KİLOMETRE İÇERİDE"

Yerel kaynaklara göre saldırıda kullanılan FP-1 tipi insansız hava araçları, Ukrayna sınırından yaklaşık 540 kilometre uzaklıktaki hedefe ulaşarak tesisin bazı bölümlerini vurdu.

"ASKERİ ÜRETİM TESİSİNE DARBE"

Krasnozavodsk Kimya Fabrikası, Rusya'nın çeşitli çok namlulu roketatar sistemlerini (MLRS) modernize ettiği, kartuşlar, piroteknik malzemeler ve piyade alev silahları ürettiği bilinen önemli bir askeri üretim merkezi olarak öne çıkıyor.

Saldırının tesiste yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.