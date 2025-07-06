İHA tehdidi Rusya’yı felç etti! Yüzlerce uçuş peş peşe iptal edildi

İHA tehdidi Rusya’da ulaşımı felç etti! St. Petersburg’dan Moskova’ya kadar yüzlerce uçuş arka arkaya iptal edildi.

Rusya’daki büyük havalimanlarında uçuş iptalleri ve ertelemeler devam ediyor. St. Petersburg’daki Pulkovo Havalimanı’nda düzinelerce uçuş ertelenirken veya iptal edilirken, yolcular terminalde yere oturarak beklemek zorunda kalıyor.

PULKOVO'DA 57 ERTELEME, 11 İPTAL

Pulkovo Havalimanı’nın çevrimiçi uçuş panosuna göre, 6 Temmuz sabahı itibarıyla 57 uçuş ertelendi ve 11 uçuş tamamen iptal edildi. Salonlar aşırı kalabalıklaştı, yolcuların yerde yatıp oturarak beklediği görüntüler dikkat çekti.

MOSKOVA'DA DURUM FARKLI DEĞİL

Başkent Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı’nda da benzer bir kaos yaşandı. 27 uçuş ertelendi, 9 uçuş iptal edildi. Yetkililer, yolcuların mağduriyetinin büyüdüğünü kabul etti.

Aeroflot ve Rossiya Havayolları, 5 Temmuz akşamı yaptıkları açıklamada, bazı uçuşların zorunlu olarak iptal edildiğini duyurdu. Kesin iptal sayıları açıklanmazken, uçuş beklemek istemeyen yolculara para iadesi yapılabileceği belirtildi.

İHA TEHDİDİ ALARMA GEÇİRDİ

Yerel medya "Base", yaşanan krizin nedenlerinden biri olarak insansız hava aracı (İHA) saldırıları tehdidini gösterdi. St. Petersburg ve Moskova’daki havalimanlarında güvenlik kısıtlamaları nedeniyle uçuşlar için 10 saatten fazla bekleyen yolcular olduğu bildirildi.

KRİZ ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Sadece Moskova ve St. Petersburg değil, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod ve Kaliningrad gibi diğer büyük şehirlerdeki havalimanlarında da uçuşlarda ciddi gecikmeler ve iptaller yaşandığı bildirildi. Havayolu şirketleri, sorunun çözümü için yolculara esneklik ve iade imkanı sunduklarını açıkladı.