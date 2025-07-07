UEFA'dan Halis Özkahya açıklaması! Yeni görevini duyurdular
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
UEFA, yarın oynanacak olan Virtus-Zrinjski Mostar karşılaşmasında Halis Özkahya'nın 'gözlemci' olarak görev alacağını açıkladı.
2021 yılında aktif hakemlik görevini bırakan ve UEFA gözlemcisi olarak kariyerine devam eden Halis Özkahya için UEFA'dan yeni karar çıktı.
Özkahya, yarın San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapacak.
MAÇ SAAT 21.00'DE
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Moldova Futbol Federasyonu'ndan Roman Jitari yönetecek.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz