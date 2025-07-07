UEFA'dan Halis Özkahya açıklaması! Yeni görevini duyurdular

Özkahya, yarın San Marino temsilcisi Virtus ile Bosna-Hersek temsilcisi Zrinjski Mostar arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu ilk karşılaşmasında gözlemci olarak görev yapacak.

MAÇ SAAT 21.00'DE

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; San Marino'nun Serravalle şehrindeki San Marino Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Moldova Futbol Federasyonu'ndan Roman Jitari yönetecek.