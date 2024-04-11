12 yıl sonra Irak'a gidiyor: Erdoğan'ın çantasında PKK'ya operasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay sonunda, en son 12 yıl önce başbakanlık döneminde gittiği Irak'ı ziyaret edecek. Erdoğan'ın en üst düzeyde gerçekleştireceği temaslarda en önemli konu ise terör örgütü PKK'ya yaz aylarında düzenlenmesi beklenen operasyon.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri maratonunu geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği ise kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz süreçte özellikle Körfez ülkeleri ve Yunanistan başta olmak üzere komşularla yeni bir dönem başlatan Türkiye bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Terörle mücadele konusunda ise güney komşuları önem arz ediyor.

Bu kapsamda nisan ayı sonunda tarihi bir ziyaret gerçekleşecek.

IRAK'A 12 YIL SONRA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay sonunda Irak'a resmi ziyarette bulunacak. En son 12 yıl önce başbakanlık döneminde Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde en önemli başlık ise terörle mücadele olacak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM PKK'YA OPERASYON

Bu trafiğin ardından en üst düzeyde yapılacak temasta terörle mücadele konusu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.

2023 seçimlerinden hemen sonra başlayan diplomasi trafiğinde, seçimden hemen sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Bakanı Yaşar Güler sırasıyla Irak'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan, Irak'a gitmeden kısa süre önce ise geçtiğimiz günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etmişti. Bu görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı vermişti. Erdoğan ise "Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız" demişti.