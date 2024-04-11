Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > 12 yıl sonra Irak'a gidiyor: Erdoğan'ın çantasında PKK'ya operasyon var

12 yıl sonra Irak'a gidiyor: Erdoğan'ın çantasında PKK'ya operasyon var

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
12 yıl sonra Irak&#039;a gidiyor: Erdoğan&#039;ın çantasında PKK&#039;ya operasyon var

Politika Haberleri  / Ajanslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ay sonunda, en son 12 yıl önce başbakanlık döneminde gittiği Irak'ı ziyaret edecek. Erdoğan'ın en üst düzeyde gerçekleştireceği temaslarda en önemli konu ise terör örgütü PKK'ya yaz aylarında düzenlenmesi beklenen operasyon.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri maratonunu geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği ise kaldığı yerden devam ediyor.

Geçtiğimiz süreçte özellikle Körfez ülkeleri ve Yunanistan başta olmak üzere komşularla yeni bir dönem başlatan Türkiye bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Terörle mücadele konusunda ise güney komşuları önem arz ediyor.

Bu kapsamda nisan ayı sonunda tarihi bir ziyaret gerçekleşecek.

IRAK'A 12 YIL SONRA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay sonunda Irak'a resmi ziyarette bulunacak. En son 12 yıl önce başbakanlık döneminde Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde en önemli başlık ise terörle mücadele olacak.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM PKK'YA OPERASYON

Bu trafiğin ardından en üst düzeyde yapılacak temasta terörle mücadele konusu tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak.

2023 seçimlerinden hemen sonra başlayan diplomasi trafiğinde, seçimden hemen sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Bakanı Yaşar Güler sırasıyla Irak'ı ziyaret etmişti.

Erdoğan, Irak'a gitmeden kısa süre önce ise geçtiğimiz günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etmişti. Bu görüşmeden sonra yapılan açıklamalarda PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı vermişti. Erdoğan ise "Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız" demişti.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Ajanslar
Oğlu ve torunları öldürülen Hamas lideri Heniyye'den ilk açıklama: Oğullarımın kanı daha kıymetli değil
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel dahil 7 parti lideriyle görüştü - PolitikaErdoğan, Özgür Özel dahil 7 parti lideriyle görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel seçim' yorumu: Sandıkta verilen mesajı aldık ve ilk adımı attık - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yerel seçim' yorumuCumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı: Mücadelemiz devam edecek - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı9. Yargı Paketi Meclis'e geliyor: Ceza sistemi de soyadı değişikliği de pakette - Politika9. Yargı Paketi Meclis'e geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı - PolitikaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajıAK Parti 7, CHP 15 partiyi ziyaret edecek! İşte siyasi partilerin bayramlaşma programı - Politikaİşte siyasi partilerin bayramlaşma programı
Sonraki Haber Yükleniyor...